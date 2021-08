Sempre più belli Black Lively e Ryan Reynolds sul red carpet del film “Free Guys” ma la nostra Serena Van Der Woodsen ruba tutti i riflettori con il suo look

Certo non passano inosservati, Black Lively e Ryan Reynolds appaiono di nuovo insieme sul red carpet del film “Free Guy”. Bellissimi nei loro look e sempre più affiatati i riflettori erano tutti puntati sulla coppia più amata e seguita di Hollywood.

I look da sogno di Black Lively sul tappeto rosso

La coppia hollywoodiana ha sfilato con stile sul red carpet ma a brillare particolarmente è Black Lively che rappresenta una vera icona della moda. Abito interamente in paillettes rosa confetto con un’audace scollatura a V e dei ritagli sulla schiena davvero strepitosi. Un look che non passa inosservato e che, come al solito, fa tendenza. Il bellissimo abito è anche impreziosito da una clutch a forma di stella interamente di cristalli argentati.

Fonte foto: https://www.instagram.com/stories/blakelively/2632536905561968520/