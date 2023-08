Nuovo amore per Dayane Mello? La modella è stata pizzicata in vacanza mentre ballava con un ragazzo già visto in tv…

Rumors su Dayane Mello. La modella potrebbe essere di nuovo fidanzata. La ragazza è stata pizzicata nelle ultime ore in compagnia di un ragazzo che in tv è piuttosto noto. I due si trovavano insieme a Marzamemi e sono stati visti in atteggiamenti piuttosto intimi…

Dayane Mello è fidanzata?

Dayane Mello

Non sappiamo se si tratti di un flirt estivo o solo di una ballo un po’ più “spinto”. Quello che è certo è che le segnalazioni sulla Mello sono arrivate a più riprese all’esperta di gossip Deianira Marzano con tanto di foto che la vedono protagonista con Simone Bonaccorsi. Se questo nome vi dice qualcosa avete buona memoria.

Infatti, il ragazzo è un ex partecipante di Temptation Island. Secondo quanto rivelato da un utente sui social network che ha segnalato foto e atteggiamenti dei due, pare che la modella e Simone siano stati beccati insieme all’Acqua Beach di San Lorenzo a Marzamemi, in Sicilia.

I due, dalle immagini, stanno ballando in modo molto ravvicinato e apparentemente anche intimo. Ovviamente, però, non sappiamo se tra loro ci sia del tenero o se semplicemente si siano lasciati andare ad una danza un po’ “spinta”. In tanti, però, sognano già un nuovo amore per la Mello.

Di seguito anche un recente post Instagram della modella in vacanza che sembra fare riferimento proprio alle ore in cui poi è stata vista con Simone Bonaccorsi: