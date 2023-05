Cristiano Malgioglio, ospite a Verissimo, ha parlato della sua esperienza ad Amici e ha confessato quando lascerà le scene.

Ospite a Verissimo, Cristiano Malgioglio ha raccontato in una lunga intervista con Silvia Toffanin della sua carriera e della sua attuale esperienza come giudice di Amici. Oltre a questo ha anche rivelato quando vorrà lasciare le scene e ha ricordato la sorella Francesca e la nipote Eleonora.

Cristiano Malgioglio, l’intervista a Verissimo

Ospite nel salotto di Silvia Toffanin, Cristiano Maglioglio ha parlato del periodo che sta vivendo: “E’ un periodo bello. È bello perchè so che la gente mi ama e io amo il mio pubblico. Poi io ho sempre sognato di lavorare con Maria De Filippi e finalmente questo sogno si è avverato. Dopo questo programma magari andrò in pensione, tra uno o due anni. Finchè la mia immagine regge bene rimango, quando mi vedo patetico voglio lasciare le scene”.

Parlando della sua carriera, ha raccontato: “Io nella mia vita ho fatto tanti sacrifici, nessuno mi ha mai regalato niente. Quando ho iniziato io a scrivere c’erano le varie canzoni di grande successo e io avevo un linguaggio abbastanza diverso da tutti gli altri, parlavo d’amore ma di un amore senza maschile e senza femminile. Sono stato il primo di parlare di omosessualità nelle canzoni”.

Cristiano Malgioglio si è poi commosso parlando deI dolore per la scomparsa dei suoi affetti più cari, dalla sorella Francesca alla la scomparsa di sua nipote Eleonora: “Il 23 è il giorno del mio compleanno ed è un giorno tristissimo, scappo sempre via. Eleonora era bellissima. Quando arrivavo in Sicilia lei cominciava ad urlare “Zio!” ad alta voce. Io ero a Cuba e non ho saputo della sua scomparsa. Quando ho saputo la notizia è stato per me un trauma incredibile. Mia sorella non si è più ripresa dalla scomparsa di sua figlia.”

Parlando d’amore, ha confessato di essere single in questo momento: “Io nella mia vita ho sempre tradito. L’uomo turco ha visto una foto su Instagram in cui abbraccio Giuseppe e mi ha bloccato. Io non so dove abita e non ho il suo numero, quindi non so come contattarlo. Per questo al momento sono single.”

Riproduzione riservata © 2023 - DG