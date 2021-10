La quarta ondata di Covid ha raggiunto l’est Europa colpendo in particolare Russia e Lettonia. Ecco cosa sta succedendo.

I casi di Covid sono aumentati in modo critico in diversi paesi dell’Est Europa portando a nuove restrizioni da parte di diversi paesi.

La Russia in particolare sembra nel bel centro di un periodo nero che ha spinto Putin a fare un passo indietro e a decidere di chiudere le attività lavorative per circa una settimana.

Un problema, quello dei nuovi casi di Covid, che sembra si sia estendendo anche in altri paesi. Molti dei quali contano di poche percentuali di immunizzati e di un clima particolarmente freddo.

Covid: nuovi casi in tutto l’est Europa

La quarta ondata di Covid sembra essersi abbattuta con maggior forza nell’Est Europa.

Scopri i luoghi dei più famosi delitti italiani Scarica Gratis la guida!

In Russia, dopo un apparente miglioramento della situazione, è stato creato un mini lockdown per gli over 60 e per i soggetti fragili. Precauzioni alle quali si è unito anche un blocco del lavoro che durerà circa 9 giorni.

La Lettonia è stata costretta ad un nuovo lockdown mentre altri paesi come, ad esempio, la Bulgaria e la Repubblica Ceca si avviano verso nuove restrizioni.

Grafico contagi Covid Europa

Un aumento (come si evince dai dati di Our World in Data) che si pensa essere correlato a vari fattori. Tra questi spiccano le varie mutanti, come la Mu, la stagione particolarmente fredda (considerata la peggiore per i casi di Covid) e ad alcuni allentamenti delle misure. A tutto ciò si aggiunge anche un minor numero di persone immunizzate rispetto ad altri paesi che al momento se la passano decisamente meglio.

Il Regno Unito continua ad evitare le restrizioni

Sebbene i casi di Covid siano aumentati anche nel Regno Unito, ad oggi non sono previste restrizioni di alcun tipo. A differenza di altri paesi e nonostante la totale assenza di restrizioni instaurata il 19 Luglio 2021 (giorno del Fredoom day), i casi gravi sono pochi e gli ospedali riescono ancora a lavorare senza problemi.

Un’eccezione che ha spinto l’esecutivo di Boris Johnson ad attendere nuovi sviluppi e a mantenere, almeno per ora, la scelta di evitare il ripristino di nuove precauzioni anti Covid. In Inghilterra, già da tempo non c’è più l’obbligo dell’uso della mascherina nei luoghi chiusi e gli eventi per i quali è necessario presentare il Green Pass sono davvero pochi.