Così danneggi la padella antiaderente senza accorgertene: l’abitudine da eliminare 

Un gesto ripetuto ogni giorno in cucina sta compromettendo migliaia di padelle antiaderenti: ecco perché evitarlo è diventato un tema di sicurezza e durata degli utensili.
In cucina, spesso si compiono dei gesti maldestri che possono rovinare le padelle antiaderenti. Nonostante la tentazione di sostituirle possa sembrare l’unica soluzione, osservare con attenzione il loro stato può evitare spese inutili. Il problema nasce quando si ignora il deterioramento del rivestimento interno, errore più comune di quanto si pensi. Scopriamo, dunque, come non rovinarla.
Padella antiaderente, gli errori che la rovinano
Molti continuano ad utilizzare la padella senza accorgersi che lo strato protettivo non svolge più la sua funzione e che il cibo tende ad attaccarsi anche nelle preparazioni più elementari.
Il rischio è quello di accelerare la fine dello strumento, compromettendo definitivamente una superficie che, con un piccolo accorgimento, potrebbe, invece, recuperare parte della sua efficacia originaria.
È proprio in questo contesto che entra in gioco un rimedio semplice, alla portata di tutti, che non richiede prodotti specifici né particolari competenze: un po’ di carta assorbente e del comune olio da cucina.
Il metodo che rigenera il rivestimento e l’errore da evitare assolutamente
Per far ritornare la padella ai fasti di un tempo, dunque, basta impregnare leggermente la carta con l’olio e massaggiare l’intera superficie interna, creando un velo uniforme.
A questo punto si scalda la padella su una fiamma molto bassa, lasciando che il calore favorisca l’assorbimento dell’olio. Durante questo processo, potrebbero comparire piccoli residui, da rimuovere con un nuovo foglio di carta assorbente. In tal modo, si va a creare un film protettivo che migliora l’anti-aderenza, che ne riduce l’usura.
Una volta rigenerata, però, si deve evitare l’errore più grave: quello di utilizzare utensili in metallo. Anche il trattamento più accurato non può resistere ai graffi provocati da spatole e forchette. Pertanto, è bene optare per strumenti in legno e/o silicone, che non danneggiano la superficie.