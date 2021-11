Per il prestigioso dizionario inglese è la parola del 2021: vax ormai è entrato nel vocabolario mondiale a causa della pandemia di Covid-19.

Nel corso della pandemia da Covid-19 sono emerse diverse parole guida per orientarsi nel mondo dell’informazione, istituzionale e non. Una di queste è senza dubbio “vax“, che sta per “vaccino”. Essa si usa nel nostro Paese non per definire il vaccino in sé ma, per esempio, per definire le persone che non vogliono farsi vaccinare, che sono contrari in sostanza. Essi sono i “no vax”. Inoltre la parola vax è stata indicata dall’Oxford English Dictionary come parola del 2021, ovviamente per via della pandemia e per il fatto che nel corso dell’anno c’è stata la campagna vaccinale di massa contro il Coronavirus. Scopriamo di più su questa parola.

Origine : dall’inglese

: dall’inglese Quando si usa : per indicare, anche in italiano e nel linguaggio giornalistico, alcuni concetti legati al vaccino anti Covid.

: per indicare, anche in italiano e nel linguaggio giornalistico, alcuni concetti legati al vaccino anti Covid. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: globale.

Il significato e l’etimologia di vax

La parola inglese vax, come dice l’Oxford English Dictionary, è “a colloquialism meaning either vaccine or vaccination as a noun and vaccinate as a verb“, ovvero una parola che si può usare come nome, intendendo il vaccino o la vaccinazione, ma anche come verbo vaccinare.

Prima della pandemia era usata di rado, ma con l’avvento del Covid-19 è diventata usatissima, come sanno bene anche gli italiani che ormai la sentono e la usano in diversi contesti (come per esempio quando si parla di no vax o pro vax).

Nel mese di settembre 2021, secondo il report Oxford Languages, è stata utilizzata 72 volte più di frequente dell’anno precedente nello stesso periodo.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio per capire meglio l’uso che si fa in italiano di vax, preso dai titoli di giornale:

–Treviso, finse di iniettare vaccini a centinaia di bambini: operatrice sanitaria no vax condannata a pagare 550mila euro, da La Repubblica.

–Coppia carabinieri no vax con il Covid, lui muore, da Ansa.it.