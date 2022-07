Il termine inglese stitch ha diversi significati a seconda dei contesti di utilizzo: scopriamo cosa vuole dire.

Sono numerose le parole inglesi che si utilizzano anche in Italia ogni giorno. Chiaramente alcune sono più conosciute di altre, infatti ci sono molte persone che non conoscono il significato di talune. Un termine ancora poco conosciuto nel nostro Paese è di certo stitch, una parola che chi lavora a maglia o all’uncinetto di certo utilizza spesso. Vediamo quindi cosa significa questa parola e scopriamo quali sono i contesti in cui usarla.

Il significato di stitch

Stitch è una parola inglese utilizzata in particolare negli schemi di uncinetto e lavoro a maglia. Il termine infatti si utilizza per intendere un punto di cucito che unisce o attacca. Chi lavora a maglia o all’uncinetto, dunque, spesso si trova davanti questa parola negli schemi scritti in inglese. L’espressione quindi, si usa anche come verbo per intendere “cucire” oppure “unire”.

Tale espressione è usata anche in medicina e in questo caso si traduce come “punto di sutura”. La parola può anche essere sinonimo di “fitta al fianco”.

In inglese americano, invece, la parola si utilizza quando si parla di una persona divertente. In questo caso, dunque, prende il significato di “spasso” riferendosi a una persona spassosa.

I giovani conosceranno invece il termine perché si tratta di una funzione si TikTok. La funzione Stitch permette di tagliare delle scene dei video dei creator e inserirle all’inizio dei propri video.

Esempi d’uso

Vediamo a questo punto alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere meglio il quando è possibile usare della parola inglese:

“Per tradurre schemi di maglia è necessario conoscere anche i termini inglesi come ad esempio stitch”.

“Con l’uncinetto si possono fare dei bellissimi amigurumi, l’importante è essere in grado di fare perfettamente gli stitch”.

“La funzione stitch di TikTok è utilizzata anche da tiktoker di fama internazionale come Fabiola Baglieri”.

