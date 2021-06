Che cosa vuol dire “sgemonia”? Da dove ha origine questa parola e quando si usa? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Che cosa si intende con il termine “sgemonia“? Con questo sostantivo femminile si vuole indicare una supremazia di uno stato su altri stati minori, un dominio di natura economica, politica e culturale. L’egemonia è nata infatti nell‘antica Grecia quando i singoli stati erano indipendenti ma facevano però, parte di una lega.

Questo significava che le decisioni di natura economica, politica e culturale spettassero di competenza della lega (in questo caso detto lo stato egemone) e non al singolo stato.

Origini: dal greco antico: heghemonìa che tradotto significa primazia, comando, primato.

dal greco antico: heghemonìa che tradotto significa primazia, comando, primato. Quando viene usato: per indicare la supremazia di uno Stato su altri Stati.

per indicare la supremazia di uno Stato su altri Stati. Lingua: greca.

greca. Diffusione: globale.

Il significato e l’origine di egemonia

L’egemonia per i greci indicava soprattutto il potere di comandare conferito allo Stato più importante all’interno di alleanze o leghe di Stati come ad esempio: la posizione che fu di Sparta nell’ambito della Lega peloponnesiaca oppure quella di Atene nell’ambito della Lega delio-attica. A partire dall’ottocento poi, il concetto di egemonia venne utilizzato soprattutto per descrivere la tendenza degli Stati e della loro potenza in relazione agli altri stati europei.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Fonte Foto: https://pixabay.com/it/photos/libro-rilegato-testo-pagine-1798/

Nella cultura italiana questo termine si è poi allontanato sempre più dalle caratteristiche di natura economico-politico-militare per abbracciare invece quelle di natura etico-politico, morale e culturale. Il politico e filosofo italiano, Antonio Gramsci utilizzò questa parola per descrivere alcuni momenti più significativi della moderna storia europea. Per egemonia culturale ad esempio si vuole indicare una sorta di dominio culturale e/o morale esercitato da parte di un gruppo in grado di imporsi, con il proprio punto di vista, su altri gruppi fino a farglielo assimilare.

Esempi d’uso di egemonia

Ecco alcuni esempi d’uso di frasi contenenti la parola egemonia:

-L’egemonia di quel paese sta praticamente dettando le regole dell’intera comunità.

-Oggi abbiamo fatto un’intera leziona sull‘egemonia della Grecia.