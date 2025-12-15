Cubiculario, cosa significa e in quali contesti si usa oggi

Il termine cubiculario è tornato in auge, ma cosa significa? Il valore che gli diamo oggi è leggermente diverso rispetto al passato.

Anche se oggi si utilizza in contesti diversi rispetto a quelli originari, il termine cubiculario indica sempre una persona di fiducia che, pur non avendo ruoli influenti “sulla carta”, detiene un influenza non indifferente. Scopriamo l’origine e cosa significa.

Origine : dal latino;

: dal latino; Quando si usa : per indicare un servo o un cameriere addetto ai servizi del cubicolo, oppure il braccio destro di un politico;

: per indicare un servo o un cameriere addetto ai servizi del cubicolo, oppure il braccio destro di un politico; Lingua : italiano;

: italiano; Diffusione: Italia.

Cosa significa cubiculario: definizione e perché si usa

Dal latino cubicularius o cabiculum, in italiano stanza da letto, il cubiculario era nell’Antica Roma un servo che si occupava esclusivamente del servizi del cubicolo, ossia della camera, del imperatore. Successivamente è stato usato pure in ambito reale ed ecclesiastico, per indicare colui che svolgeva le stesse mansioni per il sovrano, il Papa o per altri prelati.

Il cubiculario, però, non era un semplice cameriere, ma un “Maestro di camera“. Oltre a occuparsi dei bisogni del suo “padrone” e delle faccende domestiche, era quasi sempre depositario dei suoi segreti più intimi. Pertanto, era anche un confidente, nonché una persona di fiducia da consultare in caso di decisioni importanti.

Secondo diversi studiosi, il cubiculario, pur non avendo alcun potere sulla carta, era molto influente. Non a caso, i “padroni” gli affidavano spesso anche altri ruoli di prestigio.

Il termine cubiculario oggi

Con il passare del tempo, il termine cubiculario è pian piano finito nel dimenticatoio. Oggi non viene quasi mai utilizzato nel linguaggio comune, ma solo in contesti letterari, storiografici o in politici. In questo ultimo caso, si usa per indicare l’assistente personale o un consigliere ufficioso che, pur non avendo un ruolo definito sulla carta, viene considerato il braccio destro del leader di partito. Talvolta, ha un’accezione ironica, come a voler indicare un custode di intrighi o una figura che lavora nell’ombra.