La parola bonus deriva dal latino e si utilizza per indicare un premio che può essere in denaro ma anche di altra natura.

Quando si parla di bonus si intende un incentivo economico che vuole premiare la qualità di un lavoro svolto. Nel corso degli anni, questa parola di origine latina ha iniziato ad assumere anche altre sfumature. Oggi infatti il termine si utilizza per indicare tutto ciò che è in più rispetto a quello che spetta di diritto. La parola, quindi, viene impiegata non solo quando si parla di questioni economiche ma anche in molte altre situazioni.

Origini : dal latino “bonus” che si traduce in italiano come “buono”.

: dal latino “bonus” che si traduce in italiano come “buono”. Quando si usa : si usa nel quotidiano per indicare un premio in denaro oppure di altra natura a seconda del contesto di utilizzo del termine.

: si usa nel quotidiano per indicare un premio in denaro oppure di altra natura a seconda del contesto di utilizzo del termine. Lingua : latino.

: latino. Diffusione: mondiale.

Il significato di bonus

La parola bonus deriva dal latino e si traduce letteralmente come “buono”. Il termine si usa per indicare tutto quello che è in più rispetto a quanto è stato originariamente pattuito. Si usa questa espressione quando si intende una gratifica o un incentivo economico che premia un lavoro svolto. Le aziende infatti offrono delle somme di denaro in caso di raggiungimento di determinati obiettivi che vanno a sommarsi allo stipendio di base.

Il termine si usa anche per indicare incentivi del Governo che vogliono dare una mano dal punto di vista economico alla popolazione. Questo genere di aiuti dello Stato hanno lo scopo di stimolare l’economia aiutando in particolare alcuni settori e alcune categorie di persone.

Anche in alcuni giochi e videogame si parla spesso di bonus. In questo contesto, la parola va ad indicare un premio elargito a un giocatore che ha raggiunto specifici risultati.

Esempi d’uso

Vediamo quindi alcuni esempi d’uso in casi pratici:

“In quel videogame sei proprio bravo: stai riuscendo ad ottenere ogni bonus possibile”.

“Il capo ha detto che al raggiungimento di 50 vendite mensili ci darà un bonus extra: spero di raggiungere questa soglia”.

“Il bonus matrimonio è stato confermato dal Governo anche per il 2022”.

