Sui social media capita di leggere la parola blastare e, a meno di non bazzicare in rete, capita di avere le idee confuse sul significato.

Nell’espressione giovanile e nel linguaggio informale degli utenti social, succede di imbattersi nel termine blastare. Talmente è ampio il ricorso da aver spinto i massimi esperti della lingua italiana a inserirlo nei dizionari. Peccato che, in caso di scarsa conoscenza dell’inglese, decifrarne il significato risulta complicato. Difatti, l’etimologia non ha alcun legame con la lingua latina. Al contrario, consiste nell’italianizzazione di un vocabolo, nello specifico di un verbo, adottato nei Paesi d’oltremanica. L’unica peculiarità sta nel suffisso -are, ormai ampiamente utilizzato per importare dei termini dalla terra di sua maestà a noi. Cerchiamo ora di mettere finalmente un po’ di chiarezza.

Origine: dal verbo inglese to blast, cioè distruggere, far esplodere, far saltare in aria, far brillare.

dal verbo inglese to blast, cioè distruggere, far esplodere, far saltare in aria, far brillare. Dove viene usato: per indicare l’atto di deridere, zittire o attaccare, con violenza e pubblicamente, chi ha palesemente detto una sciocchezza.

per indicare l’atto di deridere, zittire o attaccare, con violenza e pubblicamente, chi ha palesemente detto una sciocchezza. Lingua: italiano:

italiano: Diffusione: sui social network.

Il significato di blastare

social

È un modo per riferirsi all’atto di mettere a tacere, sbeffeggiare o aggredire verbalmente, con violenza e in modo pubblico, qualcuno reo di aver detto una sciocchezza. Di norma, l’autore sfrutta la posizione di forza rispetto alla controparte e la asfalta sui social media. Secondo quanto riportano gli Oxford Dictionaries è ammesso l’impiego colloquiale, nel senso di criticare con veemenza.

Relativamente all’adozione in Italia, la prima attestazione in assoluto è da ricercarsi nell’ambito videoludico, nella copertina di un magazine dedicato ai videogiochi. Sul numero di novembre del 1988 del periodico ZZap! si legge, infatti, “Blastiamoli vivi!”.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“Come blastare qualcuno attraverso le Instagram Stories: a lezione da Fedez”.

“Ognuno se ne sta per i fatti suoi a blastare l’esercito di invasori alieni”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG