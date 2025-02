Cosa si vince al Festival di Sanremo 2025: tra premi e rimborsi spese

Cosa si vince al Festival di Sanremo 2025? Vediamo quali sono tutti i premi in palio per la 75esima edizione del concorso canoro.

Il Festival di Sanremo 2025 sta scaldando i motori. Carlo Conti, nuovo conduttore e direttore artistico, è pronto per presentare i cantanti in gara e gli ospiti della 75esima edizione della kermesse musicale più importante del nostro Paese, ma cosa si vince? Vediamo quali sono i premi previsti per quest’anno.

Cosa si vince al Festival di Sanremo 2025

Da ben 75edizioni, il Festival di Sanremo è uno dei pochi appuntamenti del Belpaese che riesce a unire davanti alla televisione diverse generazioni. Nel 2025, il concorso canoro andrà in scena dall’11 al 15 febbraio, come sempre su Rai1, con la conduzione di Carlo Conti, che ha preso il timone da Amadeus. Il presentatore, ancor prima dell’inizio, si è ritrovato a risolvere diverse gatte da pelare, su tutte il ritiro di Emis Killa. Salvo ulteriori colpi di scena, tutto è pronto per il debutto, compresi i premi. Sapete cosa si vince?

Ovviamente, il premio più importante del Festival se lo aggiudica il cantante che riesce a conquistare il primo posto. La celebre statuina, un leone d’oro che simboleggia la città di Sanremo, non si somma a nessun montepremi in denaro. Nessuno degli artisti in gara riceve dei soldi, se non un rimborso spese pari a 53mila euro per la durata di tutta la kermesse. Ovviamente, l’esibizione in tv e l’intero concorso canoro in sé porta ad avere maggiore visibilità, anche nelle emittenti radiofoniche italiane.

Tutti i premi che verranno consegnati ai cantanti in gara

Oltre al leone d’oro, il vincitore del Festival di Sanremo ha diritto a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest, il che significa visibilità al di fuori dei confini nazionali. Per quanto riguarda gli altri premi, gli artisti in gara possono ambire al Premio della Critica intitolato a Mia Martini, il Premio Sala Stampa Lucio Dalla e il Premio per il Miglior Testo. Si tratta di targhe o piatti d’argento che hanno poco valore economico ma sono molto importanti a livello professionale.