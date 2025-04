Pasquetta last minute: 10 idee geniali per divertirsi con ogni meteo

Non sapete cosa fare a Pasquetta? In compagnia, a casa e anche in vacanza, ecco moltissime idee da cui trarre spunto.

Con l’avvento della primavera arriva anche il periodo pasquale, che culmina con il Lunedì dell’Angelo, o più comunemente conosciuto come Pasquetta. Cosa fare a Pasquetta, tra grigliate, pic-nic e gite fuori porta? Vediamo qualche idea originale per tutte le esigenze.

Cosa fare a Pasquetta se piove o se c’è il sole

È chiaro che la tradizionale grigliata con gli amici è un must per ogni Pasquetta, e quindi può essere un’idea niente male. Stessa cosa vale per le gite fuori porta e altre scampagnate in giro.

– Se invece si è costretti a casa, e si ha una famiglia numerosa si può sfruttare il Lunedì dell’Angelo per fare qualche gioco di società insieme, o un puzzle o ancora guardare una serie tv o un film tutti insieme. Non sono cose speciali per questo giorno, ma possono diventarlo stando insieme.

– Se si vuole passare la giornata con gli amici, anche a distanza, si può effettuare una video chiamata multipla con le app gratis apposite. La compagnia c’è, anche se lontana, e si possono fare tante cose per passare il tempo.

– Se si ha un giardino, si può fare un pic-nic in famiglia, o anche andare in qualche bel posto immerso nella natura, al lago, in montagna o al mare con i propri famigliari o anche con gli amici.

– Con gli amici, inoltre, si può vedere una serie tv o un film di Netflix.

Dove andare a Pasquetta

Pasquetta è sempre stata l’occasione perfetta per trascorrere una giornata all’aperto, ovviamente se il clima e le condizioni sanitarie lo consentono. Si può infatti approfittare per fare una gita al mare o al lago, organizzando un pic-nic in compagnia dei vostri amici. Potreste anche trattenervi fino a sera e organizzare un bel falò!

In alternativa, se siete molto distanti dal mare, potete fare un pic-nic anche in campagna. Un’ottima idea potrebbe essere anche organizzare un’escursione in montagna, visitando uno dei tanti parchi naturali italiani.

Se preferite restare in città, oppure se piove, potreste approfittarne per visitare aree archeologiche e musei, molti dei quali, come ogni anno, rimarranno aperti a Pasqua e Pasquetta

Un buon compromesso per chi deve o vuole restare in città, ma non vuole rinunciare al pic-nic è farlo in un parco cittadino o nella villa comunale.