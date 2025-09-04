Cosa bere dopo mangiato: tisane e infusi per sentirsi subito meglio

Bevande naturali per digerire: cosa bere per sentirsi leggeri dopo i pasti e sostenere correttamente la digestione.

Dopo un pasto abbondante, la sensazione di pesantezza può farci stare male, tanto da compromettere la resa dell’intera giornata. La natura, tuttavia, mette a disposizione delle soluzioni per risolvere questa problematica. Possiamo, infatti, preparare diverse bevande calde a base di erbe e ingredienti vegetali che possono ristabilire l’equilibrio del sistema digerente e dare sollievo. Scopriamo, dunque, quali sono.

Tisane e infusi da bere dopo mangiato: aiutano la digestione

L’uso di tisane a scopo digestivo ha una storia antica ed è ancora oggi una pratica molto diffusa, messa in atto per lenire il gonfiore e i crampi addominali.

Particolarmente efficace, in tale ottica, è l’infuso di zenzero, che stimola i succhi gastrici. I gingeroli in esso contenuti, infatti, attivano i processi digestivi e favoriscono una attenuazione veloce del senso di peso post-prandiale. Una tisana di zenzero fresco, insaporita anche da qualche goccia di limone, può essere un vero toccasana in caso di digestione lenta.

infuso limone menta

C’è, poi, la menta piperita che ha proprietà carminative e rilassanti. Una tazza di infuso alla menta, sorseggiata lentamente, agisce sul tratto intestinale riducendo la tensione addominale e favorendo un’immediata sensazione di leggerezza. Anche la camomilla contribuisce a distendere la muscolatura viscerale, grazie ai suoi effetti antispasmodici, pertanto è particolarmente indicata dopo cena.

Idratazione e rimedi tradizionali

Molto importante, in tal senso, anche l’idratazione. Bere acqua calda, anche con l’aggiunta di succo di limone, può attivare il transito intestinale ed aiutare l’organismo ad eliminare le tossine accumulate durante i pasti.

Questo semplice rimedio, presente anche alla medicina tradizionale ayurvedica, stimola delicatamente le funzioni epatiche, attivando una digestione più semplice e regolare.

In molte case italiane, infine, è attuato anche il cosiddetto “rito del canarino“, che – in sostanza – è una bevanda a base di scorza di limone e foglie di alloro, preparata in acqua bollente, che va a depurare l’organismo, grazie al limone, mentre l’alloro ha una funzione digestiva.

A prescindere dalla bevanda per cui si opta dopo i pasti, bisogna ricordarsi che è molto importante bere lentamente.