La regina Elisabetta possiede ben 10 tra corone e tiare che indossa durante gli eventi pubblici. Ma alcune le piacciono di più.

Fin da piccola quasi ogni bambina ha sognato di indossare una corona, un oggetto molto abito dalle donne di tutto il mondo. In realtà anche crescendo, quel sogno da bambina, resta un po’ in noi e ci sono persone che vorrebbero indossare una corona – vera – anche se per pochissimo tempo. Tra quelle più ambite, da indossare, ci sono le diverse tiare e corone della regina Elisabetta II.

Le corone di Elisabetta II

Tra le corone più ambite che le donne vorrebbero indossare c’è sicuramente quella che indossa la regina Elisabetta. I ben informati, inoltre, ammettono che quella che usa spesso nelle occasioni ufficiali peserebbe più di un chilo. Anche se cerca di indossare qualche modello più leggero.

La regina d’Inghilterra, inoltre, avrebbe oltre una decina di corone e spesso le ha anche prestate non solo a Kate Middleton ma anche alla Markle. I ben informati, inoltre, hanno parlato di uno screzio avvenuto proprio per una corona tra la regina e la Markle. Quest’ultima, infatti, aveva scelto una tiara che però alla fine Elisabetta II non ha voluto darle, preferendone un’altra.

Le corone di Elisabetta II che ama di più

Sono sette le corone che la regina Elisabetta ama di più in assoluto. La tiara girls of great britain and ireland, in oro e in argento e che fu realizzata da un famoso orafo, Garrad. All’inizio, inoltre, c’erano anche delle perle che in seguito sono state sostituite dai diamanti.

Tra le preferite figura anche la tiara Kokoshnik della regina Alexandra realizzato sempre dallo stesso orafo. Questa corona possiede ben 488 diamanti e 61 lingotti di platino. Questa tiara, inoltre, è stata costruita in modo che possa essere adattato e indossato anche come un semplice collier.

Infine abbiamo la tiara King George VI Victorian suite composta da zaffiri e diamanti e quella dell’Acquamarina brasiliana che è tra le più belle e importanti che la regina indossa nelle occasioni pubbliche.