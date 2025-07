Altro che mare e sabbia: la “coolcation” è il nuovo piacere proibito dell’estate

Le coolcation conquistano tutti, anche coloro che non amano troppo la montagna: scopriamo quali sono le mete gettonate per vacanze al fresco.

Le vacanze al fresco sono diventate talmente gettonate che è stato coniato un termine per identificarle: coolcation. Il motivo di tanto successo, neanche a dirlo, è da ricollegare al cambiamento climatico, che sta rendendo le nostre estati sempre più afose. Scopriamo quali sono le mete più gettonate.

Coolcation: le vacanze al fresco invertono la rotta

Fino a qualche tempo fa, estate ha sempre fatto rima con mare. Questo, almeno, per la stragrande maggioranza della popolazione italiana. Il cambiamento climatico, però, ha invertito la rotta e adesso a spopolare sono le coolcation, ossia le vacanze al fresco. Con temperature che spesso superano i 40°C, rendendo anche le notti tropicali, pensare di trascorrere le ferie al caldo è una tortura.

Così, sempre più persone scelgono la montagna, un tempo meta soprattutto di appassionati e sportivi. Secondo l’European Travel Commission, il 76% dei turisti europei dichiara di fissare le proprie vacanze in base al clima, mentre il 34% evita direttamente le destinazioni soggette a caldo estremo. Alla luce di ciò, non stupisce che città italiane come Bolzano a Aosta siano a rischio overtourism.

Quanti scelgono le coolcation lo fanno principalmente per il clima, ma anche la tranquillità e il contatto con la natura giocano un ruolo importante. Neanche a dirlo, il settore immobiliare sta registrando un aumento non indifferente di compravendite nelle zone di montagna.

Coolcation: le mete più gettonate per le vacanze al fresco

Considerando che in molti hanno le ferie ad agosto, è proprio questo il mese più gettonato per le coolcation. Per quanto riguarda le mete, invece, ci sono sia località italiane che europee: dalle Alpi francesi, definite da Forbes come una delle destinazioni “più fresche e intelligenti“, alle Alpi Sarentine (Italia).

Non solo montagna, le coolcation si possono fare pure in città famose per il loro clima mite. Neanche a dirlo, il nord Europa è protagonista assoluto: dall’Islanda alla Danimarca, passando per la Svezia e i Paesi Bassi.