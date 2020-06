Addio contanti. Ecco cosa cambia dal 1° luglio

Per pagamenti superiori ai duemila euro non si potrà più pagare tramite contanti. La legge entrerà in vigore dal prossimo 1° luglio.

Addio ai soldi contanti? Beh non è proprio così, anche se dei passi, in questa direzione, sono già stati fatti. Dal prossimo 1° luglio, infatti, entrerà in vigore una nuova regola. Non sarà infatti più possibile pagare in contanti un’operazione superiore a 1.999,99 euro. Ma non è tutto perché dal 1° gennaio 2022 il tetto si abbasserà ulteriormente e i pagamenti oltre i 999,99 euro dovranno essere tutti tracciati.

Contati: ecco le nuove regole e quando entreranno in vigore

Lo scambio di denaro tra privati, non legalmente regolarizzato, non sarà più possibile. Questo quanto affermato sul sito laleggepertutti.it che ha sottolineato come le transazioni, dal prossimo primo luglio, se superiori a duemila euro dovranno essere tutte tracciate.

Addio quindi a prestiti familiari, superiori a tale cifra, ma anche tra società, soci e soggetti appartenenti allo stesso gruppo. Però bisogna fare attenzione perché l’illecito non si configura se un imprenditore preleva oltre duemila euro dalla sua ditta e utilizza la somma per finanziare la sua attività. Questo perché non c’è alcuno scambio monetario tra una persona fisica e l’altra.

Inoltre la legge prevede che i professionisti che vengano a conoscenza di un illecito commesso, anche da terzi, ne diano comunicazione presso il ministero dell’Economia e delle Finanze.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/denaro-sembrare-euro-fatture-valuta-1508454/

Multe per chi commette illeciti

Dal primo luglio, fino al 31 dicembre 2020 per chi compie un illecito ci sarà una multa da pagare intorno ai duemila euro. Dal 1° gennaio 2022, invece, la somma da pagare sarà più bassa, di soli mille euro, ma solo perché si passerà al tracciamento dei soldi al di sotto dei mille euro.

Ma non è tutto perché tutto dipende dall’importo trasferito e nel caso di un illecito si rischierà di pagare fino a 50 mila euro di multa.

