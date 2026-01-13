Dalla grande distribuzione una risposta pratica ai limiti del Wi-Fi domestico, pensata per chi lavora e studia da casa: la proposta di LIDL.

La qualità della connessione internet domestica è diventata un fattore essenziale della vita quotidiana. Lavoro da remoto, streaming, didattica online e dispositivi smart dipendono tutti dalla stabilità del Wi-Fi. Eppure, in molte abitazioni italiane, il segnale continua ad essere irregolare, con cali improvvisi e zone della casa praticamente escluse dalla copertura. Negli ultimi anni, il mercato ha risposto a questa esigenza con soluzioni sempre più semplici ed accessibili. Anche la grande distribuzione organizzata si sta muovendo in questa direzione, proponendo dispositivi tecnologici pensati per un pubblico ampio, non necessariamente esperto, proprio come ha fatto LIDL. Scopriamo, dunque, in cosa consiste questo accessorio.

Connessione instabile in casa: perché succede così spesso

Il router fornito dall’operatore è installato quasi sempre in una posizione obbligata, legata alla presa telefonica e/o alla fibra. Tale collocazione raramente coincide con il punto ideale per diffondere il segnale in modo uniforme. Pareti portanti, distanza e interferenze elettromagnetiche finiscono per indebolire la connessione man mano che ci si allontana dal modem.

Donna lavora al computer

In questi casi, anche se si cambia abbonamento o si richiede assistenza tecnica non non è detto che il problema della connessione stabili si risolva. Se la linea funziona correttamente, il problema resta confinato, infatti, all’interno dell’abitazione: si può risolvere utilizzando dei ripetitori di segnale, progettati per estendere la copertura senza effettuare interventi strutturali.

L’offerta Lidl tra tecnologia accessibile e praticità

Tra le proposte non alimentari in arrivo nei punti vendita LIDL dal 15 gennaio, c’è, dunque, un estensore Wi-Fi a marchio Xiaomi, che costa 14,99 euro.

Il dispositivo ha un formato compatto e si collega direttamente alla presa elettrica. Funziona sulla banda a 2,4 GHz, in modo da privilegiare la copertura rispetto alla velocità massima: una buona caratteristica particolarmente utile in abitazioni con più stanze o su più piani.

L’estensore riceve il segnale dal router principale e lo ritrasmette, ampliandolo, affinché arrivi in ogni angolo dell’abitazione, senza difficoltà. L’installazione è guidata e richiede pochi passaggi, adatta, dunque, anche a chi è poco pratico. Con tale dispositivo, dunque, la connessione arriva anche nelle aree meno coperte della casa.