Come un bambino di Angelina Mango, il significato: “In che modo mi manchi stasera”

Come un bambino di Angelina Mango è dedicata ai genitori Pino Mango e Laura Valente: scopriamo il significato della canzone.

A distanza di 18 mesi dalla sua ultima canzone e dopo un anno di silenzio assoluto, Angelina Mango torna dai suoi fan con un nuovo album, Caramé. Quindici nuovi brani, tutti meravigliosi, ma Come un bambino tocca proprio il cuore: scopriamo il significato e il testo.

Come un bambino di Angelina Mango: il significato

Dopo aver vissuto un periodo delicato, che l’ha costretta ad annullare il tour europeo, Angelina Mango ha sorpreso i fan con un album nuovo di zecca: Caramé. Già dal titolo si capisce che le quindici canzoni contenute al suo interno sono un racconto intimo e profondo, come solo lei sa fare. Tra le tracce, troviamo Come un bambino, brano nato nel suo luogo d’infanzia, Lagonegro, in provincia di Potenza, che ha dedicato al padre, l’indimenticabile Pino Mango, e alla mamma Laura Valente. Il significato è potente e si coglie fin dalle prime strofe.

“E il tuo viso

È una casa in cui si nasce e poi si muore

Che si fida della vita

Del suo corso delle cose“.

Una dedica profonda ai suoi genitori, che purtroppo non hanno avuto la fortuna di invecchiare insieme. Pino è morto l’8 dicembre 2014, sul palco, mentre si dedicava alla sua adorata musica, a causa di un infarto fulminante.

“In che modo mi manchi stasera

Con il sorriso stampato in faccia

Con il silenzio in gola“.

Come un bambino di Angelina Mango “è un regalo a un padre che non c’è più e che non ha più potuto dedicare canzoni d’amore a sua madre“. Una vera e propria poesia, che da un lato fa emergere il peso dell’assenza e dall’altro il sentimento genuino e profondo che è riuscito a superare anche la morte.

Ecco il video di Come un bambino di Angelina Mango:

Come un bambino di Angelina Mango: il testo

Ti ricordi di me?

Siamo stati una storia d’amore

Ti ricordi di me?…

Continua per il testo integrale