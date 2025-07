Le tecniche semplici e che funzionano per pulire il doppio vetro del forno, senza necessariamente smontarlo: i passaggi da effettuare.

Pulire il doppio vetro del forno non è sempre così semplice, anche se è molto importante per mantenere tale elettrodomestico efficiente e trasparente, in modo da vedere all’interno le pietanze durante la cottura. Ci sono, però, delle soluzioni fai-da-te che permettono di ottenere ottimi risultati anche senza dover smontare il forno. Scopriamo, dunque, insieme come fare.

La struttura del vetro interno: perché si sporca

Il doppio vetro del forno è progettato per garantire un migliore isolamento termico e maggiore sicurezza.

Tuttavia, a causa di microfessure presenti nella guarnizione e di eventuali fori di ventilazione, è possibile che residui di grasso e vapore penetrino nello spazio tra i due vetri, creando aloni, incrostazioni e macchie antiestetiche.

Pulire il vetro interno senza smontare la porta richiede un approccio specifico, d’altronde. Alcuni modelli di forno, infatti, dispongono di una piccola fessura nella parte inferiore della porta, studiata proprio per consentire la pulizia dell’intercapedine tra i due vetri.

Inserendo un panno sottile attaccato ad una bacchetta flessibile o ad un gruccia rivestita, è possibile raggiungere le zone sporche e rimuovere lo sporco accumulato.

Soluzioni fai-da-te: efficacia e sicurezza domestica

Per effettuare una pulizia efficace, è consigliabile utilizzare una soluzione composta da acqua calda e aceto bianco o una miscela con bicarbonato e acqua.

L’aceto agisce come sgrassante naturale, mentre il bicarbonato aiuta a rimuovere le incrostazioni più persistenti.

Inumidendo il panno con la soluzione e introducendolo nella fessura inferiore, è possibile pulire a fondo la superficie interna dei vetri. Si raccomanda di procedere con movimenti delicati per evitare di graffiare il vetro e danneggiare eventuali componenti interni.

È importante eseguire l’operazione a forno freddo e scollegato dalla presa di corrente. Facendo una manutenzione costante, infine, si previene l’accumulo di residui di cibo, ad esempio pulendo il vetro interno dopo ogni utilizzo, ma anche evitando cotture che generano schizzi: infine, è importante anche controllare lo stato delle guarnizioni.