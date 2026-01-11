Come mettere un negozio su Ricerca e Google Maps, la procedura step by step

Avete un negozio e volete metterlo su Ricerca Google e Maps? La procedura è semplice e gratuita: scopriamo come si fa.

Le sezioni Ricerca e Maps di Google sono utilissime, non soltanto per gli utenti che “cercano”, ma anche per le attività che vogliono farsi trovare. Se avete un negozio e lo volete mettere sul motore di ricerca, sfruttando tutte le potenzialità che questo offre, è semplicissimo: ecco come fare step by step.

Come mettere un negozio su Ricerca Google?

Al giorno d’oggi, avere un’attività in proprio non è semplice. I costi da sostenere sono tanti e la concorrenza è spietata. E’ anche per questo che mettere il proprio negozio su Ricerca e Google Maps può fare la differenza. Parliamo di due servizi completamente gratuiti, che aiutano a farsi trovare e a fornire informazioni utili ai clienti.

Prima di vedere come fare, una precisazione è d’obbligo: questi strumenti possono essere utilizzati dalle attività che hanno un negozio fisico, da quelle online che forniscono un reale contatto di persona con i clienti, da quelle ibride che offrono sia il negozio fisico che l’e-commerce e da chi offre servizi a domicilio, come gli elettricisti.

Partiamo dall’inserimento nella sezione Ricerca. Non dovete fare altro che accedere alla pagina Profilo dell’attività di Google e accedere con il proprio account Google. Subito dopo, bisogna cliccare sul tasto Gestisci (in alto a destra) e seguire la procedura guidata. Nelle sezioni successive, che dovrai scorrere cliccando su Avanti, dovete inserire tutte le informazioni sul negozio: nome, tipologia, indirizzo, numero di telefono, sito web e via dicendo.

A questo punto, date il consenso per apparire sulle mappe di Google, accettate i Termini di Servizio e Norme sulla privacy e selezionate un metodo di verifica, così che venga controllata la vostra identità. Subito dopo, sempre seguendo la procedura guidata, inserite ciò che vi viene richiesto, come orari di apertura e chiusura e se volete ricevere messaggi. Terminata la procedura, dovete attendere la verifica di Google: ci vorranno tra i 7 giorni e alcune settimane.

Come mettere un negozio su Google Maps?

Così come il servizio di Ricerca, anche Maps è utilissimo per chi ha un negozio. Per mettere la propria attività bisogna seguire una procedura simile alla precedente. Dopo aver eseguito l’accesso con il proprio account Google su Maps, basta cliccare sulla foto del profilo, poi sul tasto Aggiungi, selezionando la tua attività dall’elenco che compare, e seguire la procedura guidata, rispondendo alle domande che vengono fatte.

Con entrambi i servizi, si possono modificare e aggiornare i dati e le informazioni fornite in qualunque momento. Basta cliccare sulla voce Il profilo delle tue attività e cambiare ciò che interessa.