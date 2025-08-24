Come impedire alle blatte di risalire dagli scarichi: le strategie naturali più efficaci

Le blatte possono risalire dagli scarichi di docce e lavandini, per questo motivo si possono utilizzare delle strategie naturali efficaci al fine di tenerle lontane.

Le blatte possono risalire dagli scarichi di bagni e cucine, indicando, nei fatti, che in quel momento è in corso una infestazione. Questi insetti, resistenti ed opportunisti, trovano nelle condotte fognarie un corridoio ideale per penetrare nelle abitazioni, sfruttando ogni crepa e difetto di isolamento. La loro presenza non va mai sottovalutata, in quanto rappresenta un rischio igienico-sanitario molto importante. Esistono però delle strategie naturali molto efficaci che permettono di tenerle lontane. Scopriamo, dunque, quali sono.

Come riconoscere un’infestazione di blatte in casa

Le blatte, attratte dall’umidità e dal calore, considerano il bagno un rifugio perfetto, in particolare risalgono dagli scarichi di docce, lavabi e bidet, in quanto attratte dai residui organici ivi presenti, che utilizzano per nutrirsi.

La risalita dal WC può essere favorita da sifoni parzialmente svuotati e danneggiati, che perdono la funzione di barriera naturale.

Bicarbonato di sodio

Segnali inequivocabili di infestazione sono, ad esempio, la presenza di blatte di notte vicino agli scarichi, tracce di escrementi simili a polvere scura, resti di muta e le caratteristiche ooteche, capsule che racchiudono le uova. Anche un odore oleoso e pungente, persistente nell’aria, può essere indicatore della presenza di una colonia ormai stabilita.

Prevenire la risalita: strategie ecologiche e interventi mirati

Per difendersi da queste intrusioni, bisogna attuare un’accurata manutenzione delle tubature. Sigillare fessure e punti di giunzione con silicone idrorepellente, inoltre, riduce le vie di accesso.

Bisogna anche optare per l’installazione di valvole di non ritorno negli scarichi di WC, docce e lavandini, in modo da impedire, fisicamente, la risalita degli insetti. Da utilizzare, inoltre, anche copri-water pesanti e/o tappi durante le ore notturne.

Sul fronte dei rimedi naturali, vi sono diverse soluzioni utili, tra le quali possiamo annoverare il bicarbonato mescolato ad aceto, nonché la diffusione di oli essenziali di alloro, eucalipto e menta piperita, che hanno un effetto repellente, anche se – c’è da dire – che tali pratiche hanno un effetto limitato qualora vi sia proprio una infestazione di grosse dimensioni.

Nei casi più gravi, infatti, l’unica soluzione da attuare è quella di richiedere l’intervento di professionisti della disinfestazione, in quanto sono in grado di individuare nidi e passaggi utilizzati dagli insetti, trattando, infine, i punti critici con gel insetticidi di uso professionale. Infine, effettuano anche monitoraggi successivi per prevenire recidive.