Come fare il cambio armadio? 7 trucchi anti stress

Come fare il cambio armadio? Vediamo quali sono i trucchi più efficaci per sistemare il guardaroba senza stress.

Con l’arrivo della nuova stagione si avvicina uno dei momenti più temuti da gran parte della popolazione (esperti di decluttering esclusi): il cambio armadio. Come fare per non impazzire troppo? Basta seguire pochi e semplici consigli e il gioco è fatto.

Come fare il cambio armadio? Trucchi anti stress

Quanti non hanno la fortuna di avere un esperto di decluttering a portata di mano, saranno costretti almeno due volte all’anno a fare il cambio armadio. Una incombenza per molti noiosa, ma obbligatoria per affrontare con serenità la stagione. Mentre d’estate si è spinti dall’entusiasmo delle ferie che incombono, d’inverno la tristezza prende il sopravvento e diventa ancora più difficile dedicarsi a questa attività con il sorriso sulle labbra.

Eppure, seguendo alcuni piccoli consigli, è possibile fare il cambio armadio senza farsi prendere dallo sconforto o dall’isteria. Innanzitutto, mettete un po’ di musica in sottofondo, così da rendere più piacevole il momento, poi predisponete il letto per appoggiare tutti i vestiti che tirerete fuori dal guardaroba. In alternativa, potete mettere un lenzuolo pulito a terra e utilizzarlo come piano d’appoggio. Questo passaggio, purtroppo, è obbligatorio: l’armadio va sempre svuotato per capire quanti capi avete a disposizione e, soprattutto, se sono davvero indispensabili.

Se non avete idea di come riordinare l’armadio, potete anche prendere spunto dai social. Vi basterà seguire l’hashtag #decluttering per scoprire un mondo. Una volta scovato lo stile che fa per voi, iniziate a selezionare gli abiti che meritano davvero di far parte del vostro guardaroba. Ponetevi qualche domanda: da quando non lo indosso? Mi sta ancora bene? E’ rotto? Il colore mi dona? Un trucco: se non sfoggiate t-shirt, pullover & Co. da più di due anni significa che è inutile tenerli. Vendeteli su Vinted, nei mercatini, oppure regalateli a qualche associazione.

Cambio armadio facilitato: scomparti personalizzati

Prima di sistemare i vestiti nell’armadio, visualizzate nella vostra mente la posizione che potreste dare ai capi. Il consiglio migliore? Predisporre scomparti personalizzati: uno per la palestra, un altro per l’ufficio e via dicendo. In questo modo, quando avrete bisogno di un look per lo sport saprete subito dove andare a cercarlo, così come accadrà per tutte le altre occasioni.

Ovviamente, procedete tenendo a mente una piccola regola: i vestiti più ingombranti hanno la precedenza. Non dimenticate, poi, l’importanza di organizzare il guardaroba per colore, così da impiegare poco tempo, specialmente quando si va di fretta, per scegliere gli outfit.

Infine, ricordate che anche scarpe, borse e accessori devono avere un ordine. Neanche a dirlo, come per l’abbigliamento, bisogna fare una selezione: tenete ciò che usate e disfatevi del resto. Volendo, potete utilizzare anche contenitori, scatole e custodie, in modo da mantenere l’ordine.