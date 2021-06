Ecco alcune indicazioni utili per raggiungere lo Stadio Olimpico di Roma per la partita inaugurale degli europei.

E’ iniziato ufficialmente il countdown per i tanto attesi Europei di calcio previsti inizialmente nel 2020 e poi, causa pandemia, posticipati al 2021. La partita inaugurale del torneo calcistico si terrà questo venerdì 11 giugno allo Stadio Olimpico di Roma dove vedremo giocare le squadre Italia e Turchia ecco allora alcuni consigli utili per raggiungere lo stadio della capitale, sia se vi trovate con l’auto, in treno o dall’aeroporto.

Stadio Olimpico di Roma: dove si trova

Se vi state chiedendo come poter arrivare allo Stadio Olimpico di Roma ecco alcuni consigli pratici. Prima di tutto è bene sapere che la lo stadio si trova nella zona Nord della capitale e presso Monte Mario all’interno del Foro Italico del CONI. Attualmente si trova al secondo posto in Italia, dopo lo Stadio di San Siro di Milano, per capienza di posti a sedere, coperti e numerati.

Viaggiare in treno

Stadio Olimpico di Roma: come arrivare in metropolitana

Se avete intenzione di raggiungere lo Stadio Olimpico in metropolitana vi basterà, dopo aver raggiunto la stazione di Roma Termini, prendere la linea A della Metropolitana in direzione Battistini. Scendere poi alla fermata Piazzale Maresciallo Giardini e raggiungere a piedi la destinazione.

Arrivare allo Stadio Olimpico di Roma in auto o da Fiumicino

Per raggiungere lo Stadio Olimpico di Roma con l’auto sarà sufficiente inserire sul navigatore l’indirizzo “Piazzale del Foro Italico, CAP 00135, Roma” prendere l’autostrada e uscire sul Grande Raccordo Anulare. Una volta qui, bisognerà prendere l’uscita N.5 Flaminia e proseguire con le indicazioni stradali per il Foro Italico.

Se invece vi trovate all’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino vi basterà prendere il treno diretto a Roma Termini e da qui attenervi alle indicazioni che vi abbiamo dato in precedenza.