A The Couple è scoppiato il primo gossip: due concorrenti si sarebbero baciati in gran segreto. Scopri che cosa è successo.

Il nuovo reality show di Canale 5, The Couple, condotto da Ilary Blasi, è appena iniziato e già si ritrova al centro dell’attenzione mediatica. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dalla regina del gossip Deianira Marzano, durante le prime giornate di convivenza sarebbe scattato il primo bacio tra due concorrenti. Il dettaglio più intrigante? Il tutto sarebbe avvenuto lontano dalle telecamere e tenuto nascosto per ragioni personali. Ma scopriamo tutti i dettagli dello scoop esplosivo.

Il mistero del bacio nascosto a The Couple: il lancio dello scoop

A lanciare la bomba è stata una Instagram story di Deianira Marzano, seguitissima esperta di gossip televisivo. Nella sua dichiarazione, Marzano ha rivelato: “A The Couple due si sono baciati, ma la cosa è rimasta nascosta perché non si sa come la prenderebbe la famiglia di lei. Non farebbe salti di gioia“.

Una frase che ha immediatamente scatenato la curiosità del pubblico e dei fan del programma, sempre attenti a cogliere ogni sfumatura del comportamento dei protagonisti.

Tuttavia, al momento non sono emersi nomi ufficiali né conferme da parte della produzione. Intanto sui social è scattato il toto-nomi dei concorrenti che si sarebbero scambiati il bacio lontano dalle telecamere.

Il pubblico si scatena sui social: chi sono i due concorrenti

Nonostante l’assenza di conferme, sul web sono già iniziate le speculazioni.

I telespettatori più attenti stanno rivedendo la puntata d’esordio nel tentativo di cogliere sguardi, atteggiamenti sospetti o indizi che possano suggerire l’identità della presunta coppia.

Alcuni utenti sui social sostengono di aver notato una particolare affinità tra due partecipanti, ma si tratta ancora solo di ipotesi. Non ci resta, quindi, che attendere le prossime puntate e le prossime segnalazioni per scoprire come si evolverà la situazione.