Colazioni proteiche: come iniziare la giornata con energia e dimagrire senza rinunce

Alcune idee per preparare colazioni proteiche per dimagrire e sentirsi energici, senza troppe rinunce. Ecco quali sono.

La prima colazione è da sempre considerata il pasto più importante della giornata e, secondo gli esperti, arricchirla di proteine può fungere da alleato prezioso per la linea, l’energia e la concentrazione. Consumare cibi proteici al mattino permette di protrarre, infatti, un senso di sazietà più duraturo, nonché di ridurre la probabilità di avere spuntini non programmati e stimolare un miglior controllo della glicemia. Le proteine forniscono aminoacidi fondamentali per il funzionamento degli ormoni e il mantenimento della massa muscolare. Ecco qualche idea per preparare colazioni proteiche.

Idee per preparare colazioni proteiche

Chi vuole variare il proprio menù mattutino ha oggi tante possibilità, dalle versioni dolci a quelle salate. I muffin proteici di farina d’avena, preparati con uova, frutta e polvere proteica, rappresentano una soluzione comoda e veloce, perfetta da portare con sé.

Per chi preferisce il gusto deciso, può optare per le quesadillas con uova strapazzate, fagioli neri, spinaci e tacchino, ottima alternativa salata e saziante, arricchita da fibre e grassi buoni se abbinate ad avocado fresco.

Porridge

Non manca la tradizionale farina d’avena, che può trasformarsi in un piatto molto nutriente, grazie all’aggiunta di proteine in polvere, semi di lino e chia e frutti di bosco come i mirtilli.

Chi cerca una colazione pronta da riscaldare può optare per mini frittate all’uovo con verdure e salsiccia di tacchino, pratiche da preparare in anticipo e ideali anche per chi ha poco tempo al mattino. Infine, per chi non vuole rinunciare al dolce, il porridge al cioccolato con burro di arachidi e banana unisce gusto e apporto proteico, regalando energia fino al pranzo.

Gli effetti sul metabolismo e sul peso

Diversi studi hanno dimostrato che assumere tra i 20 e i 30 grammi di proteine al risveglio contribuisce a ridurre l’apporto calorico nelle ore successive e a stimolare la termogenesi, ovvero la capacità dell’organismo di bruciare energia anche a riposo.

Un’indagine pubblicata sul FASEB Journal ha sottolineato il fatto che le donne che avevano consumato colazioni ricche di proteine abbiano ingerito fino a 175 calorie in meno a pranzo rispetto a chi aveva iniziato la giornata con pasti a basso contenuto proteico.

Un’altra ricerca dell’American Journal of Clinical Nutrition ha evidenziato che un aumento della quota proteica fino al 40% delle calorie giornaliere porta a una maggiore ossidazione dei grassi.