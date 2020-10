Clizia Leone: successo, moda e social network. Un racconto che parla di determinazione e voglia di esprimersi… al progetto Voce Donna!

Quando il magazine Donna Glamour mi ha chiesto di prendere parte al progetto “#VoceDonna” per raccontare la mia storia, mi e’ sembrato di riavvolgere il nastro di tutte le esperienze vissute fino ad oggi, cosi ho pensato di raccontarvene alcune.

Il lavoro di influencer, e’ ancora nuovo sul mercato e tutte le nozioni o la maggior parte di esse, le ho apprese sul campo.

Ma procediamo per gradi!

La passione per la moda

Clizia Leone

La mia passione per la moda nasce insieme a me, anzi molto probabilmente l’ho ereditata dalla nonna materna che amava vestire sempre con capi eleganti ma vistosi.

Crescendo, la voglia di “emergere” ha iniziato a manifestarsi in svariati modi, accompagnata dalla mia creatività e curiosità nel voler scoprire tutti i segreti sulla moda.

Ricordo che all’eta’ di 6 anni, costrinsi i miei genitori a girare tutti i negozi della città per trovare i miei amatissimi anfibi in rosso vernice.

Rimanevo ammaliata da quelle sfilate cosi studiate nei dettagli dai vari stilisti cosi riuscivo ad immaginare che un giorno, avrei avuto la possibilità di assistere a tutti quei giochi di luce e colori di cui le passerelle erano ricche.

I miei primi passi

Con il passare del tempo mi accorgevo che avevo bisogno di una mia identità, un mio segno di riconoscimento, cosi sotto consiglio di un’amica, aprii il mio account Instagram.

Non avevo ben chiare le potenzialità che questo social mi avrebbe potuto concedere, cosi all’inizio mi limitavo a scattare look rigorosamente senza mostrare il viso!

Forse, nero su bianco non l’avevo mai detto, ma io nasco come una ragazza davvero timida e riservata, pertanto non avrei mai immaginato che un giorno avrei condiviso la mia storia.

Tornando a noi, il mio account e’ nato proprio come un gioco, all’incirca 5 anni fa.

Ogni giorno mi documentavo sui vari must have del momento, pubblicavo i miei look e in tutto ciò “costringevo” mia sorella a scattare addirittura nel giardino di casa.

Ricordo ancora la mia prima esperienza come blogger!

Ero stata invitata a Firenze per un sevizio fotografico con tante altre ragazze ben più attrezzate di me; io quasi mi sentivo un pesce fuor d’acqua, in un mondo completamente nuovo ma attraente e al quale volevo appartenere.

Tuttavia ho continuato a credere con tutta me stessa, che un giorno avrei ottenuto quello che desideravo.

Il sogno diventa realtà

Clizia Leone

Cosi, con costanza, determinazione e tenendo sempre bene a mente l’obiettivo, la mia persona rappresentata sul web dall’account @clizialeone , si è evoluta. Infatti, dopo poco è arrivata la mia prima proposta di lavoro tramite una collaborazione attiva con il brand @sandroferroneofficial per la durata di ben 4 anni.

Ed oggi posso dire di avere una MIA community che mi segue tutti i giorni, sia nei look sia nelle tendenze e soprattutto si fida del mio gusto per l’eleganza e per la bellezza.

Grazie a questo lavoro, ho la possibilità di reinventarmi, di testare prodotti innovativi, ma soprattutto di conoscere tante persone che mi hanno aiutato e continuano a farlo, anche se indirettamente, a crescere e a migliorarmi in questo lavoro.

Forza e determinazione: le mie armi

Con il tempo ho capito che ciò che davvero conta in questo lavoro ma soprattutto nella vita, è avere il focus su quello che si vuole veramente, perché incontrerete tante, forse troppe persone che vi scoraggeranno, vi diranno di mollare e di non essere all’altezza; ma se io le avessi ascoltate, oggi non avrei nemmeno avuto l’opportunità di raccontarmi a voi.

Siate coraggiose, abbiate sempre voglia di apprendere e soprattutto di esplorare nuovi orizzonti, oltrepassando i vostri limiti.

In bocca al lupo per i vostri sogni!

Un abbraccio CLIZIA!