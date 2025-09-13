Le 10 città dove si legge di più e i titoli più amati dagli italiani nel 2025

Quali sono le città italiane dove si legge di più? La classifica 2025 vede una conferma per il primo posto: scopriamo lista e generi.

Gli italiani leggono sempre meno, ma ci sono alcune città in cui l’acquisto dei libri continua a registrare numeri importanti. Secondo la classifica 2025, sono 10 le località dove si legge di più e i generi che vanno per la maggiore sono la letteratura e la narrativa.

Città dove si legge di più nel 2025: la classifica

Leggere apre la mente, trasporta in mondi sconosciuti e fa vivere mille esistenze diverse. Eppure, oggi come non mai, è difficile incontrare qualcuno che preferisca trascorrere qualche ora con gli occhi incollati al libro piuttosto che sullo smartphone. Fortunatamente, ci sono città italiane che resistono, in cui il settore dell’editoria continua a registrare numeri importanti. Ma, dove si legge di più? Secondo la classifica stilata da Amazon, basata sugli acquisti degli utenti da luglio 2024 a giugno 2025, al primo posto per il tredicesimo anno consecutivo si conferma Milano.

Subito dopo troviamo Pavia, che ha conquistato la stessa posizione anche lo scorso anno, seguita da Padova, che invece è salita di qualche gradino rispetto al 2024. Di seguito, la classifica completa:

Milano

Pavia

Padova

Bologna

Siena

Pisa

Firenze

Cagliari

Roma

Trieste

Che libri leggono gli italiani: i titoli più acquistati nel 2025

Amazon non ha svelato solo la classifica delle città dove si legge di più, ma anche i generi che gli utenti hanno preferito nel 2025 e i titoli più acquistati. La letteratura e la narrativa vanno per la maggiore, seguiti da testi di formazione e consultazione, gialli e thriller, psicologia e narrativa storica. Per quanto riguarda le opere, invece, gli scrittori che sono riusciti a conquistare il cuore degli utenti sono: