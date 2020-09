Le malattie infettive possono essere curate partendo dalla tavola? Sembrerebbe proprio di sì, preferendo la vitamina C e D.

Il cibo e l’alimentazione possono essere un valido aiuto contro le malattie infettive? Sembrerebbe proprio di sì e questo è anche il tema dell’evento SaluTo 2020, che si terrà il prossimo 25 e 26 settembre a Torino, presso il Teatro Regio. Il motivo dell’incontro, inoltre, è essenzialmente quello di conoscere al meglio le proprietà benefiche del cibo e come può aiutarci contro le malattie.

Vitamina D per combattere le malattie infettive?

All’evento, presso il Teatro Regio di Torino, interverranno l’infettivologo Giovanni Di Pierri, professore di Malattie infettive presso la Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino. Inoltre sarà presente anche Arianna Di Stadio, coordinatore dell’Attività di ricerca del dipartimento di Otorinolaringoiatra dell’Università di Perugia.

Durante il dibattito verranno analizzati anche i cambiamenti che il Coronavirus ha portato non solo nella nostra vita ma anche sulle nostre tavole. Ci si interrogherà, infatti, sul potere nutriente della Vitamina D e se ci può proteggere dal rischio di infezioni acute delle vie respiratorie, ma non solo. Si è visto, inoltre, come la Vitamina C sia importante per prevenire le infezioni del contagio virale.

Vitamina C Frutta Verdura

I giusti alimenti da scegliere a tavola

A spiegare quali sono i giusti alimenti da preferire quando mangiamo ci ha pensato Arianna di Stadio:

“La combinazione fra un approccio farmacologico tradizionale e l’utilizzo di integratori di provata efficacia è essenziale per ottenere il massimo risultato possibile nella lotta contro i virus. [..] È importante trovare la corretta combinazione di molecole, per massimizzare gli effetti di queste sostanze, che è corretto assumere sempre sotto controllo e con il consiglio del proprio medico curante”.

Oltre agli alimenti che contengono Vitamina D e C, inoltre, un altro valido aiuto contro le infezioni sono l’aloe e la Vitamina E. Importante anche la quercitina può essere di grande aiuto.