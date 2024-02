Chiara Ferragni continua a pubblicare foto con i suoi amici confermando la crisi con Fedez. La foto con l’amico Angelo Tropea allarma i fan.

Sembrerebbe proprio che tra Chiara Ferragni e Fedez ci sia una profonda spaccatura, tant’è che l’influencer ha preferito trascorrere il pranzo della domenica con i suoi amici piuttosto che con la sua famiglia.

Negli ultimi giorni, infatti, l’imprenditrice digitale, ancora nel centro della polemica per il caso del pandoro Balocco e le altre iniziative benefiche, ha pubblicato sul suo profilo Instagram molte foto con i suoi amici.

Tuttavia, le ultime foto sono state quelle che hanno allarmato di più i fan dei Ferragnez.

Chiara Ferragni: il pranzo della domenica con gli amici

Sembra ormai chiaro che la Ferragni si stia rifugiando nelle sue amicizie per affrontare la presunta separazione con Fedez. Domenica 25 febbraio Chiara ha, infatti, pubblicato alcuni scatti del suo pranzo domenicale, trascorso a Palazzo Parigi con le sue sorelle e alcuni amici più stretti. Tra questi vi erano: Veronica Ferraro, Filippo Fiora, Demyarlin Aloe, Angelo Tropea e altri.

Chiara Ferragni

Ma a preoccupare i fan è stata la foto pubblicata più tardi dall’influencer. La foto ritrae Chiara e Angelo Tropea stretti in un abbraccio.

Chiara Ferragni: la dedica ad Angelo Tropea che allarma i fan

Sono tanti gli amici che sono rimasti al fianco dell’influencer in questo difficile momento, e tra questi c’è il suo migliore amico, Angelo Tropea. Proprio a lui la Ferragni dedica le parole “God bless friends who came to stay with you when you need their love to heal“, e cioè “Dio benedica gli amici che vengono a stare con te quando hai bisogno del loro amore per riprenderti“.

Questo indica che anche questo weekend l’influencer è rimasta da sola senza il marito, a conferma del momento difficile che stanno passando.