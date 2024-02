L’incontro tra Chiara Ferragni e Fedez di venerdì non è andato bene. Il rapper non ha apprezzato l’intervista dell’influencer rilasciata al Corriere della Sera.

Dopo settimane di silenzio sulla presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez arrivano ulteriori prove della separazione tra i due. Sono giornate di tensione quelle che si vivono tra le mura di casa Ferragnez, che già da settimane è abitata solamente da Chiara e dai due figli, Leone e Vittoria.

Dagospia, il sito fondato da Roberto D’Agostino, dopo aver annunciato per primo i rumors sulla presunta crisi tra i Ferragnez ora riporta un’altra notizia bomba. Pare, infatti, che Chiara e Federico si siano incontrati venerdì e che le cose non siano andate per il verso giusto.

Chiara Ferragni, l’intervista non è piaciuta a Fedez

Nella giornata di sabato Chiara Ferragni ha pubblicato sul suo profilo Instagram il link all’intervista che ha rilasciato al Corriere della Sera. L’intervista non è stata molto apprezzata dal marito che, secondo Dagospia, avrebbe intenzione di passare alle vie legali.

Chiara Ferragni – Fedez

Infatti, il sito riporta che gli avvocati dei due coniugi si sarebbero scambiati delle lettere infuocate dai toni molto accesi.

Secondo le indiscrezioni, pare che i due avrebbero deciso di mantenere un profilo basso riguardo alla separazione, proprio per proteggere i figli. Tuttavia, sarebbe bastato leggere l’intervista di Chiara per mandare Fedez su tutte le furie.

Chiara Ferragni contro Fedez: i dettagli rivelati nell’intervista

In base alle indiscrezioni, il rapper non avrebbe apprezzato una specifica dichiarazione fatta dalla moglie. Infatti, durante l’intervista la Ferragni, a proposito di Fedez, ha detto: “In tanti weekend non c’è stato, in altri, c’è stato“.

Secondo Dagospia, inoltre, pare che il rapper al momento stia cercando casa a Milano. Ciò confermerebbe le voci secondo cui è ormai più di una settimana che Federico non vive più con Chiara e i due figli.