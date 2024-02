Settimana bianca per Alessia Marcuzzi che si sta godendo del relax con amici e sua figlia. Una foto con la piccola Mia ha attirato l’attenzione.

Spesso al centro di svariati rumors negli ultimi mesi, Alessia Marcuzzi è tornata a far parlare di sé. Questa volta per la vacanza in montagna che si sta godendo in questi giorni con amici e sua figlia, Mia. Proprio uno scatto social con la piccola ha attirato l’attenzione dei fan per una incredibile somiglianza tra le due.

Alessia Marcuzzi, la foto con la figlia Mia

La splendida Alessia si sta godendo una lunghissima settimana bianca insieme alla figlia Mia, di 12 anni, e ad alcuni amici in montagna. Tra paesaggi mozzafiato e sciate sulla neve, non possono mancare delle foto per rendere indelebili certi momenti.

Proprio uno di questi ha attirato l’attenzione dei seguaci Instagram della showgirl. Si tratta di uno scatto con sua figlia, avuta dalla precedente relazione con Francesco Facchinetti.

Le due belle di casa si sono immortalate mentre si abbracciavano e si coccolavano, in attesa dell’arrivo della cena al ristorante. Per i fan, le donne sono identiche: “Che belle che siete. Uguali”, “Mia è uguale a te, siete due splendori”, “Due gocce d’acqua. Complimenti”, hanno scritto svariati utenti commentato alcuni scatti.

Il presunto flirt con Stefano De Martino

Nelle scorse settimane, come noto, la bella Alessia era stata al centro di diversi rumors per un presunto flirt con Stefano De Martino.

Se la donna non ha mai parlato della questione, ben diverso, invece, il comportamento del ballerino. Il conduttore, infatti, dopo tante voci era uscito allo scoperto affermando: “Se l’ho sentita? Certo. Siamo grandi amici, e lei – suo malgrado – è entrata in questo tormentone”, aveva spiegato Stefano a Il Giorno.

E ancora: “Alessia conosce bene certe dinamiche, soprattutto non le ha fatto piacere perché quando ci sono figli di mezzo è sempre complicato. Da amico, ho provato a fornirle la mia visione della situazione, che come ho detto è molto relativa”.