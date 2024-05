Chiara Ferragni si sarebbe confidata con l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha rivelato i retroscena della rottura dei Ferragnez.

Chiara Ferragni torna a far parlare di sé, stavolta non per le sue problematiche imprenditoriali, ma per le confidenze private fatte all’esperta di gossip Deianira Marzano. Durante un’intervista a Gente di Marte su Radio Marte, Deianira ha condiviso alcune rivelazioni fatte da Chiara, offrendo uno sguardo intimo nella vita della celebre influencer e dell’ormai ex marito Fedez.

Chiara Ferragni rivela: “Eh, e tu non sai il resto…”

Durante l’intervista su Radio Marte, l’esperta di gossip ha raccontato: “Se ho chiacchierato con Chiara Ferragni? Sì che è vero che mi sento con Chiara Ferragni. A dire il vero io chiacchiero sempre con lei, quella è così carina con me. Io le scrivo e lei mi risponde e mi racconta tutti i fatti suoi. Ma tra le tante cose mi concentrerei su una cosa che mi ha detto. Io parlando di Fedez le ho detto ‘però quanti casini che sta combinando ultimamente?!’. E lei su questa cosa mi ha proprio detto ‘eh, e tu non sai il resto…’. Non invento nulla, mi ha detto proprio così, ho tutto salvato, ho i messaggi“.

Db Milano 17/05/2023 – photocall serie Prime Tv ‘The Ferragnez’ seconda stagione / foto Daniele Buffa/Image nella foto: Chiara Ferragni-Fedez

Ma c’è la speranza di un ritorno di fiamma? Deianira ha scoperto anche questo!

Chiara Ferragni tornerà mai con Fedez? La risposta spiazza i fan

I fan dei Ferragnez continuano a sperare in un ritorno di fiamma. Ma ecco qual è la verità. L’esperta di gossip, senza giri di parole, lo ha chiesto direttamente alla Ferragni.

“Tra le tante cose le ho chiesto se tornerà con il marito. Lei mi ha detto chiaramente che un ritorno è impossibile. Poi ha anche confessato che sta bene anche se la sua storia è conclusa. Ragazzi, mi ha detto che si sente rinata adesso. Quindi a chi pensa che ci sarà un ritorno di fiamma o che torneranno insieme con calma io dico di no, perché me l’ha proprio confermato lei in modo chiaro. Poi non è che la raggiro. Chiara mi conosce e sa che io parlo di gossip e che potrei raccontare alcune cose che mi dice. Però sono contenta se sta bene e se si sente rinata“.