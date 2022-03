Chiara Ferragni ha rotto il silenzio e ha raccontato come hanno trascorso questi giorni lei e Fedez, dopo la scoperta della malattia.

Fedez è stato operato e ha ammesso di avere un cancro al pancreas. Una confessione che ha lasciato tutti senza parole, soprattutto dopo che ha mostrato la grande cicatrice che l’intervento gli ha lasciato sull’addome. Dopo le sue parole, anche la moglie Chiara Ferragni ha deciso di sbottonarsi un po’ e ha raccontato ai fan i retroscena della malattia.

Chiara Ferragni racconta la malattia di Fedez

La settimana appena trascorsa è stata molto delicata per Fedez e Chiara Ferragni. La coppia, che solitamente si mostra sempre felice sui social, ha dovuto affrontare una brutta diagnosi: tumore neuroendocrino al pancreas. E’ Federico Lucia – questo il nome di battesimo del rapper – ad essere stato operato con urgenza presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. L’intervento è andato bene e l’imprenditrice ha deciso di raccontare ai fan come, lei e il marito, hanno vissuto gli ultimi giorni.

“Questa è stata praticamente la nostra settimana dopo la diagnosi di Fede e che ha portato al suo intervento chirurgico. Ci siamo presi un po’ di tempo lontano dai social media, abbiamo trascorso più tempo possibile con i bambini, siamo andati a fare molte visite ed esami. Siamo andati a passeggio, ci siamo fatti un gelato su una panchina, ha passato un po’ di tempo con i suoi amici più cari, ha registrato della musica (e io l’ho ascoltato), è andato a letto con Leo nel nostro letto (di solito dorme nella sua stanza) e ha festeggiato il suo 4° compleanno“, ha scritto Chiara su Instagram.

A corredo del racconto, la Ferragni ha aggiunto diversi scatti, uno per ogni momento elencato: lei e Fedez che mangiano il gelato, il rapper con i bambini e in sala prove e via dicendo. Immagini che sembrano descrivere una quotidianità, se non fosse per lo sguardo dei Ferragnez.

Ecco il post di Chiara pubblicato su Instagram:

Il terrore negli occhi dei Ferragnez

Anche se Chiara e Fedez hanno cercato di sorridere in ogni fotografia, soprattutto per il bene dei figli Leone e Vittoria, i loro sguardi trasmettono solo un grande terrore. Sia il volto del rapper che quello dell’imprenditrice è scavato, segnato da notti passate in bianco.

“La maggior parte di questo tempo mi è sembrato confuso: era come se il tempo si fosse fermato e avevo paura come mai prima d’ora che potesse succedere qualcosa di brutto. Grazie alla vita per aver cambiato le cose per il meglio“, ha concluso la Ferragni.

Riproduzione riservata © 2022 - DG