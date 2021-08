Chiara Ferragni ha confessato ai fan dei social i motivi che l’avrebbero spinta ad andare regolarmente da uno psicologo.

Chiara Ferragni ha confessato ai suoi fan dei social di aver ricevuto grande giovamento nel recarsi con continuità da uno psicologo. In passato l’influencer non ha fatto segreto di aver dovuto combattere contro gli attacchi d’ansia mentre oggi, proprio grazie ad un aiuto psicologico, sarebbe riuscita a tenere in equilibrio la sua vita.

“Negli ultimi 3 anni mi sono poi fatta uno dei regali più grandi per capirmi: vedo uno psicologo una volta a settimana, esperienza che consiglio veramente a tutti”, ha confessato l’influencer più famosa d’Italia.

Chiara Ferragni dallo psicologo: la confessione

Attraverso le sue stories via social Chiara Ferragni ha confessato ai suoi fan di recarsi, almeno una volta alla settimana, nello studio di uno psicologo.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Chiara Ferragni

L’influencer ha dichiarato che non bisognerebbe vergognarsi di ammettere di voler ricevere aiuto o supporto psicologico e ha inoltre affermato che per lei sarebbe stato fondamentale rivolgersi ad un professionista durante il suo trasferimento a Los Angeles (nel 2015), quando soffrì d’attacchi d’ansia per la lontananza della famiglia e degli amici a lei più cari.

“Sono riuscita a superarli buttandomi a capofitto nelle mie paure, ma ogni esperienza è naturalmente diversa. Ora quando mi viene un po’ di ansia (da quando sono genitore mi succede spesso), cerco di concentrarmi sul lavoro e altre esperienze, e non focalizzarmi sulla stessa sensazione”, ha ammesso.

La vita dell’influencer oggi

Oggi Chiara Ferragni ha affermato di essere felice e soddisfatta: oltre ai due splendidi bambini avuti insieme al marito Fedez (Leone e Vittoria) l’influencer ha un lavoro che l’ha resa celebre e ammirata in tutto il mondo. “Ho 34 anni, sono felice ogni mattina quando mi sveglio. Ho due bambini che sono la mia soddisfazione più grande, innamorata da quasi 5 anni di un amore pazzarello. Ho un lavoro che mi fa sentire speciale e spesso amata dagli altri, in cui posso essere me stessa e condividere messaggi positivi, lavoro che fino a qualche anno fa non esisteva”, ha confessato ai suoi fan tramite stories via social.