Chiara Ferragni lancia una provocazione al web che la tempesta di critiche e si mostra con un look vedo non vedo che infiamma il web.

L’influencer si è sempre dimostrata insensibile alle critiche e gli insulti sul web se li fa scivolare addosso. Ora, ha deciso di mostrarsi con dei pantaloni Swarovski molto seducenti, come provocazione alle critiche negative degli hater. Il suo look ha scaldato il web ma non sono mancati gli utenti pronti a rivolgerle frasi al veleno.

Chiara Ferragni e il look con i pantaloni Swarovski

Il completo sensuale indossato da Chiara Ferragni è una creazione dello stilista emergente Ludovic de Saint Serni. Noto per aver creato capi rivolti ad enfatizzare la fluidità del mondo gender e gay, mentre ora l’artista si sta dedicando di più ai capi femminili.

Chiara Ferragni ha sfoggiato il completo dello stilista, caratterizzato da un pantalone molto trasparente, fatto di Swarovski. L’influencer ha messo in risalto la sua fisicità proprio per lanciare una provocazione a chi la critica il suo fisico e le sue scelte.

Ecco gli scatti di Chiara Ferragni

In effetti, allegato alle foto l’imprenditrice scrive su Instagram: “Pov: io mi guardo le spalle dagli hater” mostrando il suo lato b, risaltato dal completo. A commentare c’è anche Fedez che ironicamente afferma: “Pov: io che cado dalle scale“. Nonostante tutto però i commenti negativi arrivano puntuali e sotto la foto dell’influencer si legge: “Troppo volgare”, “Orribile”.

L’imprenditrice non è nuova a queste provocazioni, qualche giorno fa ha pubblicato una foto completamente nuda coperta solo dalla schiuma della vasca.

Riproduzione riservata © 2022 - DG