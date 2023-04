Chiara Ferragni ha mostrato ai suoi fan una versione davvero inedita di sè, con trucco sbavato e viso da “appena sveglia”.

Una versione davvero inedita di Chiara Ferragni in un nuovo video su TikTok. L’influnecer ha voluto mostrarsi con il trucco sbavato dopo averlo tenuto per dormire, dimostrando a tutti i suoi followers che anche lei non è sempre perfetta.

Chiara Ferragni, il video con trucco sbavato e occhiaie

Chiara Ferragni ha pubblicato un video su TikTok che ha lasciato molto stupiti tutti i suoi fan. Essendo abituati a vederla sempre con un make up perfetto e senza alcuna imperfezione, i suoi followers non si aspettavano di vederla con le occhiaie e tutto il trucco sbavato. Una versione davvero inedita dell’influencer, che grazie a questo video ha intenerito il pubblico, che ha potuto immedesimarsi un po’ di più nella sua vita da sogno.

La Ferragni ha mostrato ai suoi followers il trucco che aveva scelto per una cena di gala di un noto brand, di cui era molto fiera, e poi ha mostrato il “fallimento” della sua missione di cercare di salvarlo dormendoci senza toglierlo la notte. Queste le parole di Chiara: “Ieri sera ho detto, non mi strucco ma tengo il make-up occhi perché è così bello così domani mattina ce l’ho ancora ma non è andata proprio come credevo”.

I commenti sotto al video sono tantissimi, di decine di donne che si sono riviste nell’errore di Chiara di tentare si salvare il make up della sera prima. “Sei una di noi”, “Mi rivedo tanto in te”, “Chiara spirito guida”, “Posso finalmente dire che io e Chiara abbiamo qualcosa in comune“, sono solo alcuni dei centinaia di commenti che si possono leggere sotto al video.

