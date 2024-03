Per l’intervista a Che Tempo Che Fa, Chiara Ferragni è stata accompagnata dalla famiglia ma non poteva mancare il suo truccatore.

Quando Chiara Ferragni si muove, si muove anche tutto il suo entourage. Infatti, è raro beccare a qualche evento l’influencer da sola, e l’intervista di Fabio Fazio al programma Che Tempo Che Fa non ha fatto eccezione.

Accolta da fan e amici, l’imprenditrice digitale non era sola nel backstage. Infatti, con lei c’era una persona davvero speciale. Non stiamo parlando del marito, Fedez, ma della sorellina: Valentina Ferragni.

Chiara Ferragni: il supporto della sorella

Tra Chiara e la sorella Valentina c’è un rapporto molto speciale, che non si limita alla sorellanza ma anche ad una collaborazione lavorativa. Infatti, Valentina fa parte della TBS Crew e non solo. Infatti, solamente pochi giorni fa ha partecipato alla Fashion Week di Parigi al posto della sorella Chiara.

Nel post pubblicato su Instagram da Chiara Ferragni possiamo vedere che insieme a lei e alla sorella Valentina, nel backstage di Che Tempo Che Fa c’erano anche l’altra sorella, Francesca Ferragni, e la madre delle tre sorelle, Marina Di Guardo.

L’imprenditrice digitale ha, quindi, scelto la sorella Valentina per avere un supporto morale prima e dopo l’intervista a Che Tempo Che Fa, ma un particolare nel look della sorella non è sfuggito ai fan più attenti.

Chiara Ferragni e Valentina: i look complementari

Per l’intervista, Chiara Ferragni ha indossato un completo total black semplice ed elegante, un top in pizzo e seta bianca e una semplice collana con due ciondoli.

Invece, la sorella Valentina ha optato per un look molto differente, se non opposto. Ha, infatti, scelto di indossare un completo total white, semplice ed elegante. Anche lei ha scelto un blazer per la parte di sopra, mentre sotto ha sfoggiato una splendida gonna al polpaccio di seta bianca. Anche le scarpe erano in tinta.