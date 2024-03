Carolyn Smith rivela dettagli inediti della sua battaglia contro il tumore, dalle dolorose punture agli attacchi di panico. Cosa ha raccontato a Verissimo?

La celebre ballerina e insegnante di danza, giudice di Ballando con le Stelle, Carolyn Smith, è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata di domenica 3 marzo. Durante l’intima intervista, la Smith ha parlato a lungo della sua lunga battaglia contro il tumore, una lotta che dura da oltre nove anni, ma non solo.

Infatti, oltre alla malattia, Carolyn ha raccontato anche di altri tipi di sofferenze che fanno parte della sua vita, tra cui gli attacchi di panico. Un racconto emozionante e commovente.

Carolyn Smith: “Il 2023 è stato l’anno più brutto”

Durante l’intervista a Verissimo, Carolyn Smith si è lasciata andare ad alcune confidenze inaspettate. “Sono sempre positiva in tutto quello che faccio, ma il 2023 è stato il più brutto. Devo fare la chemio terapia ogni 3 settimane per evitare che ritorni. Ogni tanto c’è qualche complicazione e qualche malessere. Devo fare delle punture che fanno male. Sono sofferente, mi dispiace quando non posso lavorare perché per me è vita. Quando respiro mi fa male la pelle” racconta la ballerina.

Carolyn Smith

L’ospite di Silvia Toffanin ha, inoltre, ammesso: “Sto tenendo a bada il tumore. Dal punto di vista psicologico ho avuto degli attacchi di panico. Mai avuti, ma adesso ne soffro. Non riuscivo a capire finché non mi è successo. Il primo attacco di panico? All’inizio del 2023“.

Il supporto immancabile del marito

La vita della ballerina è una continua battaglia, ma la Smith ha sempre mostrato di avere la forza per affrontare tutte le sfide. Ma non è sola. Infatti, a Verissimo ha dichiarato: “Accanto a me c’è sempre mio marito Tino, ma io lo voglio proteggere da quello che mi succede perché se lui va in panico, poi entro nel panico anche io“.