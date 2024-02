Non si è presentata ad un importante evento Chiara Ferragni: la sua assenza allo show Pantene a Milano non è passata inosservata.

“Ha dato buca”. Si potrebbe sintetizzare in questo modo l’assenza di Chiara Ferragni da un importante evento organizzato da Pantene a Milano. La mancata partecipazione dell’imprenditrice sta facendo molto discutere visto anche il suo impegno nella sponsorizzazione del marchio.

Chiara Ferragni assente all’evento Pantene

Chiara Ferragni

Anche quando “non fa nulla”, la Ferragni, in realtà, riesce a far parlare di sé. In questo caso, è stata la sua assenza ad un importante evento a Milano a farsi sentire.

L’imprenditrice non ha preso parte ad una serata organizzata da Pantene, noto marchio che la donna sponsorizza da tempo.

Nella giornata di San Valentino, la bella Chiara non ha preso parte all’evento e la sua assenza si è fatta sentire. Al netto della presenza di diverse altri vip, come Alessandra Mastronardi e Cristiana Capotondi, l’assenza della moglie di Fedez non è passata inosservata.

Ha destato curiosità soprattutto perché la donna dovrebbe ancora essere ambasciatrice italiana proprio di Pantene. Non sono ancora chiare le ragioni dell’assenza ma il settimanale Oggi, citato da Leggo, riferisce che l’imprenditrice digitale abbia “dato buca”.

Il motivo dietro l’assenza

Come anticipato, non è chiaro il motivo per cui l’influencer non abbia preso parte all’evento Pantene ma sembra probabile che, vista la data, il giorno di San Valentino, la Ferragni abbia preferito restare in famiglia e trascorrere la giornata con suo marito, Fedez.

I due, infatti, si sono fatti vedere sui social insieme con una storia Instagram, anche per mettere a tacere le voci di crisi tra loro. Staremo a vedere se la donna vorrà dare qualche spiegazione rispetto alle ultime vicende che la riguardano.

Di seguito anche un post Instagram dell’influencer di alcuni giorni fa in splendida forma: