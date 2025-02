Chi sono i VIC, i clienti che spendono cifre astronomiche nei negozi

I VIC posso spendere anche migliaia di dollari nei negozi del lusso e dell’alta moda: scopriamo tutto quello che c’è da sapere su di loro!

VIC, acronimo inglese per “Very Important Client“, è un termine che fa riferimento ad una nicchia di clientela tanto esclusiva quanto influente. Si tratta di persone estremamente facoltose che spendono ogni mese cifre da capogiro in abiti e accessori di lusso.

I VIC sono ormai diventati protagonisti imprescindibili nel settore fashion: le Maison di alta moda, di fronte a una crisi di mercato che ha colpito anche giganti come LVMH, Kering e Richemont, si affidano a loro per mantenere a galla le proprie finanze. Ma chi sono questi personaggi in grado di influenzare il destino dei più noti brand di lusso?

Chi sono i Very Important Client (VIC)?

Uno degli aspetti fondamentali dei VIC è che non si tratta star di Hollywood, ma di persone comuni molto ricche. Non sono celebrità che calcano i red carpet vestiti gratuitamente dai grandi brand per l’occasione, ma persone dall’enorme potere d’acquisto che esercitano un’influenza decisiva sul successo commerciale dei marchi più prestigiosi.

Si stima che i VIC siano circa 600 mila soggetti in tutto il mondo, numero che potrebbe salire ad 1 milione entro il 2030, e che la spesa minima annuale di ciascuno di loro per abbigliamento e accessori di lusso si aggiri intorno 50 mila euro.

Per essere considerati VIC è necessario farsi notare dalle grandi firme diventando clienti abituali delle Maison e spendendo moltissimi soldi. Entrare nella cerchia ristretta dei Very Important Client significa accedere a un mondo di privilegi. Dalle sistemazioni lussuose ai tour privati di musei, passando per omaggi in edizione limitata: l’esperienza offerta dai brand a questi facoltosi clienti va ben oltre il semplice shopping.

Questo trattamento da celebrities mira a creare un legame speciale con i clienti, convincendoli a mantenere alto il proprio livello di spesa nel tempo. La soglia di spesa per entrare in questa élite varia a seconda del brand, ma può raggiungere anche i 200.000 euro annuali per i marchi più blasonati come Chanel, Dior, e Louis Vuitton.

Il ruolo cruciale dei VIC nel mercato del lusso

L’importanza dei VIC nel settore dell’alta moda è stata messa in luce dall’Altagamma Consumer and Retail Insight. Questi soggetti rappresentano meno dell’1% della base clienti del settore del lusso ma generano il 21% dei consumi globali, spendendo fino a 200 volte più del consumatore medio.

La loro influenza sul mercato è tangibile: nonostante non siano figure pubbliche come le celebrità, hanno il potere di orientare le tendenze e le vendite attraverso le proprie scelte e lo stile di vita. I VIC incarnano il vero spirito dell’ambasciatore di marca, portando i prodotti nel loro quotidiano e influenzando, così, l’intero settore.