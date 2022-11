Conoscete la storia di Yari Selvetella? Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo scrittore, autore di Vite mie e di altri romanzi di successo!

Lo scrittore Yari Selvetella è tornato in libreria nel 2022 con il romanzo intitolato Vite mie, ma conoscete la sua storia dalle origini? Vi raccontiamo tutto quello che c’è da sapere sul suo conto, tra biografia e vita privata, passando attraverso alcune curiosità che forse ancora non vi hanno svelato…

Chi è Yari Selvetella e dove vive?

Yari Selvetella è un affermato scrittore, autore di romanzi di successo e tornato in libreria nel 2022 con il titolo Vite mie. Giornalista professionista iscritto dal 2000 all’Odg della Regione Lazio, è nato a Roma (dove vive) il 16 febbraio 1976 sotto il segno dell’Acquario e vanta un’importante carriera letteraria. Tra le sue opere titoli famosi come Le stanze dell’addio e Le regole degli amanti…

La vita privata di Yari Selvetella

Nella vita privata dello scrittore Yari Selvetella c’è l’amore per la famiglia, per i figli e per la compagna morta nel 2013 dopo una grave malattia. Il difficile capitolo del lutto attraversa le pagine del suo libro Le stanze dell’addio…

Chi era la compagna di Yari Selvetella?

La compagna di Yari Selvetella si chiamava Giovanna De Angelis. Saggista e critica, era editor per Einaudi e Fazi ed è scomparsa a Roma, nel 2013, quando era ancora molto giovane. Una perdita che ha segnato la vita dello scrittore, padre di quattro figli: “Alcuni li ho ‘ereditati’ – ha raccontato in una intervista rilasciata a Io Donna –, li ho trovati già grandicelli, altri li ho visti nascere. E lo stesso è capitato alla mia compagna. Nella nostra famiglia nessuno è nato dagli stessi genitori. Certo in questo siamo diversi da altri, ma oggi per fortuna il catalogo è così ampio che solo persone molto insicure possono inseguire una certa normalità come mito o come ideologia“.

Altre 6 cose che forse non sai su Yari Selvetella

– Nel 1994 ha vinto il premio Grinzane Cavour per la giovane critica promosso da Repubblica.

– Non tutti sanno che il suo esordio è avvenuto con libri di musica. Sua la prima biografia di Rino Gaetano (Bastogi, 2001) e un saggio sulla scena ska in Italia…

– È tra i grandi esperti di storia della criminalità romana.

– È stato conduttore della trasmissione radiofonica Uomini e Camion ed è anche autore e inviato di Unomattina – il Caffè di Rai Uno.

– Il romanzo Le stanze dell’addio è stato tra i finalisti al Premio Strega…

– Su Instagram condivide frequenti aggiornamenti sulla sua attività.

