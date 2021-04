Alla scoperta del rapper italiano Nayt, al secolo William Mezzanotte, fidanzato dell’attrice Matilda De Angelis.

Originario del Molise, il rapper Nayt ha iniziato a scrivere i suoi primi pezzi nel 2009 e da allora ha pubblicato diversi album in studio, EP, Mixtape e numerosi singoli. Tra le sue canzoni di maggior successo come non citare il brano Gli occhi della tigre con oltre 15 milioni di visualizzazioni su Youtube.

Ma se il suo nome fino ad oggi è sempre stato legato all’industria discografica, dal 2021 in poi è salito anche alla ribalta della cronaca rosa per via della sua storia d‘amore con una delle attrici italiane più apprezzate, Matilda De Angelis. Conosciamo da vicino chi è questo artista: quanti anni ha, cosa fa nella vita privata e piccole curiosità sul suo conto. Alla scoperta del rapper Nayt.

Nayt, biografia

Nayt all’anagrafe è William Mezzanotte ed è ad Isernia il 9 novembre del 1994, sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Ha conseguito il diploma in servizi sociosanitari e prima di diventare un artista nel mondo musicale ha lavorato come cameriere, ha consegnato le pizze ed è stato anche uno stagista come operatore grafico.

Nayt, vita privata

Nayt vive con ancora con sua madre, come lui stesso ha dichiarato in una intervista a Le Iene, anche se non sappiamo esattamente dove. Per quanto riguarda la vita privata sappiamo che è impegnato sentimentalmente con Matilda De Angelis. La loro storia è stata ufficializzata proprio da quest’ultima in un’intervista esclusiva che l’attrice ha rilasciato al settimanale Oggi nel 2021. Il rapper Nayt è inoltre molto attivo sul suo profilo Instagram dove condivide diversi scatti di sé e della sua passione per la musica.

Chi è Matilda De Angelis, la fidanzata di Nayt

Matilde De Angelis, bolognese e classe 1995, è diventata una vera star del cinema e dello spettacolo, non solo italiano. L’abbiamo infatti vista recitare nella serie tv americana The Undoing al fianco di Nicole Kidman e Hugh Grant ed è stata anche la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2021.

Nayt, 5 curiosità

-Ha un taglio sul sopracciglio che si è fatto da solo con una lametta.

-Fra i suoi rapper preferiti c’è anche Fabri Fibra.

-Ha dichiarato di non amare la violenza.

-Ha confessato di aver tentato di rubare un auto a soli 12 anni.

-Non abbiamo informazioni sui suoi guadagni.