Biografia, esordi, vita privata e alcune piccole curiosità sulla cantautrice italiana Viviana Colombo in arte VV.

Una passione troppo grande per la musica, un passato nei talent show e tanta voglia di arrivare: stiamo parlando della cantautrice italiana VV che abbiamo visto esibirsi anche sul palco del celebre concerto del 1 Maggio nel 2022. Oggi proviamo a raccontarvi tutto quello che abbiamo scoperto su di lei, sui suoi esordi, la sua carriera e un po’ della sua vita privata.

Chi è VV

In arte è VV ma all’anagrafe il suo nome di battesimo è Viviana Colombo. Classe 1989 e originaria di Lentate sul Seveso (un comune brianzolo), la cantautrice ha avviato la sua gavetta nel mondo discografico esibendosi prima in piccolo locali con delle cover e poi ha tentato la strada dei talent show. Ecco dove l’abbiamo già vista.

VV è apparsa per la prima volta sul piccolo schermo nostrano nel 2014 quando ha partecipato al talent show, The Voice of Italy. Qui la sua corsa al successo si è però fermata durante le Blind Audition e sulle note del brano di Tiziano Ferro, Ti scatterò una foto.

VV, vita privata ( e dove vive)

Quanto si conosce invece sulla vita privata della giovane cantautrice nostrana? Nonostante VV sia presente e molto attiva sui social, ed in particolare su Instagram, al momento facciamo molta fatica a capire se sia o meno sentimentalmente legata a qualcuno. Sappiamo però che vive a Milano e che ha tanta la voglia di realizzarsi in questo settore e di raggiungere le vette delle classifiche con la sua musica.

VV, 4 curiosità

-Ha partecipato a The Voice of Italy per ben due volte: la prima nel 2014 e la seconda nel 2016 entrando a far parte del team di Max Pezzali.

-VV ha conseguito anche una laurea in psicologia.

-La cantautrice ha frequentato il Conservatorio di Milano con indirizzo pop.

-Nel 2022 ha pubblicato il suo album d’esordio dal titolo: Ami, pensi, sogni, senti.

