Scopriamo cosa c’è da sapere su Vladimiro Tuselli, l’ultimo dei quattro mariti avuti dalla celebre attrice Catherine Spaak.

Vladimiro Tuselli è sempre stato lontano dal mondo dei riflettori, ma è conosciuto per esser stato l’ex marito della celebre attrice Catherine Spaak (scomparsa il 17 aprile 2022). Tra i due vi erano 18 anni di differenza e il loro matrimonio si è tenuto in gran segreto a Erice (in Sicilia). Scopriamo cosa c’è da sapere sull’ex marito della celebre attrice e sulla loro storia.

Chi è Vladimiro Tuselli: la carriera

L’ultimo marito della compianta Catherine Spaak è stato l’ex comandante di navi Vladimiro Tuselli. L’uomo (classe 1963 e originario di Pizzo Calabro) aveva 18 anni in meno rispetto all’attrice e, a differenza sua, ha sempre condotto una vita riservata e lontana dal mondo dei riflettori. Non si sa molto degli interessi o della formazione di Tuselli, che ha sempre cercato di vivere la sua vita e la storia con l’attrice con il più totale riserbo.

Vladimiro Tuselli: la vita privata

L’ex comandante di navi e la celebre attrice belga naturalizzata italiana sono convolati a nozze con un’intima cerimonia a Erice (comune di Trapani, in Sicilia) e a seguire sarebbero andati a vivere insieme a Roma. A proposito della differenza d’età con l’uomo, Catherine Spaak ha dichiarato a Storie Italiane che essa non avrebbe mai rappresentato un ostacolo: “È un argomento che ci fa molto sorridere anche se all’inizio ero un po’ sconcertata quando l’ho scoperto: lui non me l’aveva detto, io non glielo avevo chiesto. Per fortuna”, ha dichiarato l’attrice, e ancora:

“Quando l’ho incontrato inizialmente, sembrava essere troppo giovane dal mio punto di vista. Mi ha dato e continua a darmi molto di più di quanto un maschio maturo farebbe mai per un’altra donna nella stessa situazione. Per noi ogni giorno è piacevole. Senza dubbio, è l’amore della mia vita, e spesso piango il fatto di non averlo incontrato prima”. L’unione tra lei e Vladimiro Tuselli sarebbe naufragata nel 2019 (e infatti nelle interviste di quel periodo Catherine Spaak si è sempre definita single). Non è chiaro perché i due si siano detti addio ma, dopo la scomparsa dell’attrice, Roberto Alessi ha confessato a Storie Italiane che fossero rimasti in buoni rapporti: “L’ultimo suo marito, dal quale si era separata, le è stato molto vicino fino all’ultimo. Trovo che quando l’amore finisce, ma rimane il bene, questo ci faccia sentire meno soli”, ha dichiarato Alessi. Vladimiro Tuselli – stando a quanto lui stesso ha scritto su Facebook – vive a Venezia e ha un figlio nato da una sua precedente relazione.

Riproduzione riservata © 2022 - DG