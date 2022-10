Vittorio Pisano è il padre di Giulia e Alessia Pisano, le due giovani uccise a Riccione da un treno in transito alla stazione. La storia e il dramma dell’atroce lutto…

Le sue amatissime figlie, Giulia e Alessia Pisano, sono morte investite da un treno a Riccione e lui ha deciso di creare un progetto per ricordarle dedicato ai giovani, una associazione culturale nata nel Bolognese dopo il drammatico incidente: scopriamo la storia di Vittorio Pisano e delle sue “bimbe”.

Chi è Vittorio Pisano?

Vittorio Pisano è originario di Senorbì, in Sardegna, vive a Castenaso (in provincia di Bologna) e il 31 luglio 2022 ha perso le sue due figlie in un terribile incidente a Riccione. Loro, Giulia e Alessia Pisano, 17 e 15 anni, tornavano a casa da una serata in discoteca e avevano detto al genitore che avrebbero preso un treno. Poco dopo, però, la loro storia di giovani come tante si sarebbe tradotta in un dramma atroce.

Giulia e Alessia, le figlie di Vittorio Pisano investite da un treno

Il terribile incidente costato la vita alle sorelle Giulia e Alessia Pisano sarebbe avvenuto il 31 luglio 2022 alla stazione di Riccione. Le due ragazze avrebbero dovuto prendere un treno per tornare a casa dopo una serata come tante, trascorsa con amici in discoteca. Un Frecciarossa le avrebbe travolte e uccise, vittime di una tragedia che ha distrutto la loro famiglia.

Per ricordare le figlie, Vittorio Pisano ha dato vita all’associazione di promozione sociale che porta il loro nome proprio a Castenaso, nella provincia bolognese dove vivevano. “Voglio che le mie bimbe non siano morte invano, che dalla disgrazia nasca qualcosa di buono” aveva detto il padre della giovani vittime in una lettera, riportata da la Repubblica, spiegando come tanti lo abbiano criticato sostenendo di averle lasciate sole.

“Non porto rancore – ha dichiarato ancora Vittorio Pisano, parlando del grande dispiacere nel vedersi infangato nel suo ruolo di genitore – rispetto all’inconsulto vociare che si è scatenato all’indomani della tragedia che mi ha colpito“. Vittorio Pisano è stato ospite con don Mazzi di Mara Venier a Domenica In, il 29 ottobre 2022, per raccontare le sue amate figlie dopo la terribile perdita.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG