Tutto quello che c’è da sapere sul cestista Vittorio Bartoli. Biografia, vita privata e curiosità sull’atleta azzurro.

Vittorio Bartoli è senza dubbio quello che si potrebbe definire una promettente stella nel mondo del basket. Giovane, talentuoso e determinato, oltre ad essere stato fin da subito un vero protagonista delle nazionali giovanili ha saputo presto imporsi nel panorama cestistico italiano ed oggi proviamo allora a raccontarvi tutto quello che abbiamo scoperto su di lui. Biografia, carriera, vita privata e curiosità su Vittorio Bartoli.

Vittorio Bartoli, biografia e carriera

Vittorio Bartoli è nato a Spoleto, in Umbria l’11 giugno del 2002 sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Non abbiamo alcuna informazione sul suo percorso scolastico mentre invece è noto che ha avviato la sua carriera nel mondo del basket facendosi notare durante le giovanili dalla Mens Sana Siena e dove è poi approdato.

Nella stagione 2018-19 Bartoli si è poi aggregato alla De’ Longhi Treviso direttamente nel team senior prendendo parte sia al campionato di eccellenza che alla Next Gen Cup. Nel 2021 ha poi fatto il suo esordio in Serie A nella gara contro l’Armani Milano.

Vittorio Bartoli, vita privata

Nel mondo dello sport azzurro è nata una nuova coppia, quando? Nel 2022 e sotto il cielo stellato di Treviso. Il giovane giocatore di basket ha infatti ufficializzato via social la sua relazione amorosa con Larissa Iapichino anche lei un astro nascente ma dell’atletica italiana. I due sono apparsi insieme in numerosi scatti su Instagram divenuti poi virali in breve tempo.

Chi è Larissa Iapichino, la fidanzata di Vittorio Bartoli

Giovane campionessa del salto in lungo, Larissa Iapichino è nata in Toscana e più precisamente a Borgo San Lorenzo il 18 luglio del 2002 sotto il segno zodiacale del Cancro. Sua madre è Fiona May, l’ex lunghista e suo padre è Gianni Iapichino, ex primatista dell’asta.

Vittorio Bartoli, 3 curiosità

-Il giovane atleta è presente anche su Instagram.

-Non ha tatuaggi visibili sul corpo.

-Vittorio Bartoli è alto più di 2 metri.

Riproduzione riservata © 2022 - DG