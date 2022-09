Scopriamo chi è Virginia Saba, la donna che nel marzo 2019 ha attirato l’attenzione delle cronache rosa diventando la fidanzata di Luigi Di Maio!

Ex cestista di Serie A2, bionda, bellissima, raffinata e pure giornalista: ecco chi è Virginia Saba, la fidanzata di Luigi Di Maio. Dalle origini sarde a un gossip esplosivo nella sua vita privata, siamo pronti a svelarvi la sua straordinaria storia, iniziando dalla biografia sino a svelare alcune curiosità sul suo conto…

Chi è Virginia Saba?

Nata il 15 ottobre 1982 a Selargius, sotto il segno della Bilancia, non si sa molto della sua infanzia e della sua vita privata. Sappiamo di lei da quando si avvicinò alla politica diventando assistente parlamentare di Emanuela Corda, deputata del M5S.

È anche un volto noto del giornalismo, con un curriculum che vanta collaborazioni con l’emittente sarda Videolina, con Mediaset, Sky e Unione Sarda. Ha collaborato anche con Epolis e Sardegna Quotidiano, prima di diventare volto televisivo di Videolina, poi di Mediaset e Sky (corrispondente per SkySport e SkySport24 dal 2008 al 2010).

Per quanto riguarda gli studi, invece, Virginia Saba si è iscritta alla Pontificia Facoltà Teologica. La giornalista è anche laureata in Lettere moderne con 110 e lode.

La vita privata di Virginia Saba

Tutto ciò che riguarda le sue relazioni sentimentali precedenti a quella con l’ex leader pentastellato è top secret. Il suo nome infatti appare per la prima volta nel marzo 2019, quando le cronache rosa hanno accostato Virginia Saba al vicepremier pentastellato Luigi Di Maio.

I due si sarebbero conosciuti grazie al ruolo di collaboratrice parlamentare di Virginia Saba: è proprio questa, secondo i rumors, l’occasione in cui sarebbero entrati in contatto. La conferma è arrivata dalla stessa Saba, in occasione della presentazione del libro uscito nell’ottobre del 2021. “Fu un colpo di fulmine a un pranzo elettorale in Sardegna”. Tutto sarebbe avvenuto nel gennaio del 2019. “Credo gli sia piaciuto parlare di temi ultraterreni, musica, arte. Lo guardavo fra tanti che gli facevano domande e pensavo: questo ragazzo non si può godere la vista del mare”, ha spiegato Virginia in quella occasione.

Virginia Saba e Luigi Di Maio: la storia

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Virginia fu pizzicata in compagnia di Luigi Di Maio in Spagna, precisamente a Siviglia, e il presunto legame sarebbe iniziato ai primi dell’anno, dopo la rottura tra Di Maio e la sua ex, Giovanna Melodia.

Virginia Saba ha confermato qualche giorno dopo a La Stampa la relazione con Di Maio: “Sto attraversando un periodo molto bello e sono felice. […] Mi sono innamorata del suo coraggio e della sua dolcezza…”.

Luigi Di Maio Virginia Saba

Virginia, anche a mezzo social ha sempre dimostrato tutto il suo supporto al compagno Luigi Di Maio, anche all’indomani del suo addio alla guida del M5S: “Infinita stima per Luigi, ed infinito amore, perché è l’uomo migliore che potessi incontrare. Basta ascoltare ogni parola scelta ed ogni pensiero espresso in questo suo discorso per capire quanto è bello quando la politica si riempie allo stesso tempo di concretezza e virtù […]“.

6 curiosità su Virginia Saba

– Su Instagram, il profilo della bellissima Virginia Saba è stato a lungo blindato, rendendo quindi impossibile accedere immediatamente ai contenuti che condivide. Oggi, visto che le acque si un po’ sono calmate e non è più bombardata dall’attenzione mediatica, lo ha riaperto.

– Ha un passato da cestista nella Virtus Cagliari. Per 17 anni, infatti, ha giocato a pallacanestro a livello professionistico. Ha anche collaborato all’autobiografia del campione Nba Marco Belinelli…

– Non abbiamo informazioni sui suoi guadagni, ma tutto fa pensare che viva a Roma. E’ risaputo che Di Maio abbia un bellissimo appartamento nella Capitale con vista Colosseo, ma non è chiaro se convivano.

– È ambasciatrice di Aristan, l’Università della felicità, rettore Filippo Martinez.

– Tra gli ambiti di cui si interessa, figurano cronaca, politica, sport e cultura.

-Nell’ottobre del 2021 ha presentato il libro: “Il suono della bellezza: note di filosofia e vita”, edito If Press.

