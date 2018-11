Dopo la gavetta nella soap opera “Vivere”, il suo nome è diventato uno dei più noti della tv italiana: ecco chi è Veronika Logan.

Nata a Milano il 22 maggio 1969, sotto il segno dei Gemelli, Veronika Logan è un volto che non passa di certo inosservato. Ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo da giovanissima, e la sua carriera ha subito preso una piega inaspettata. Mentre aspettava di farsi le ossa, Veronika si è però dedicata a tantissimi altri lavoretti. Ecco tutto quello che non hai mai osato chiedere sulla bellissima attrice.

Veronika Logan, vita privata

In ambito sentimentale, possiamo dire che Veronika Logan ha avuto una vita piuttosto movimentata. È stata per lungo tempo fidanzata con il collega Kim Rossi Stuart, conosciuto nel 1984 sul set della miniserie tv “I ragazzi della valle misteriosa”.

Successivamente Veronika Logan è stata legata ad Alberto Ferrari, voce e chitarra della band rock italiana i Verdena. Qualche anno dopo, dalla sua relazione con il produttore Vittorio Mango, la bella Veronika ha avuto una figlia, la piccola Talita.

Tra le sue altre storie ricordiamo il flirt con l’attore Sean Patrick Flanery, che la Logan ha conosciuto sul set di “Le avventure del giovane Indiana Jones” (1993). I due hanno convissuto per un periodo a Los Angeles, ma alla fine l’attrice è tornata in Italia.

Attualmente Veronika Logan sembra essere single: sul suo profilo Instagram non ci sono indizi che facciano pensare ad un fidanzato.

Veronika Logan, carriera

Veronika è figlia del musicista inglese Michael Logan e della fotomodella napoletana Antonella Desimone. Non estranea al mondo dello spettacolo proprio per i precedenti dei suoi genitori, Veronika ha debuttato come modella poco dopo aver compiuto i suoi studi presso la Sir James Henderson School di Milano.

È stata protagonista di alcune pubblicità, ma si è ben presto resa conto che avrebbe preferito recitare. Il suo debutto in tv risale al 1984, quando ha partecipato a “I ragazzi della valle misteriosa”. Da lì è sbocciata una vera e propria passione.

Veronika si è trasferita a Roma da giovanissima, per avere maggiori opportunità lavorative. E in effetti nel giro di qualche anno è diventata un’affermata attrice, sia in tv che al cinema. Per 10 anni ha avuto la possibilità di farsi le ossa nella soap opera “Vivere”, e subito dopo l’abbiamo vista al cinema con film quali “Scusa ma ti chiamo amore” e “Ex – Amici come prima”.

La Logan ha lavorato al fianco di Giampaolo Morelli nella fiction “L’ispettore Coliandro”, dove interpreta il sostituto procuratore Longhi. Come rivelato a Cameralook, è stato questo uno dei ruoli che più le è piaciuto in assoluto, nella sua intera carriera.

Curiosità su Veronika Logan

-Si è appassionata alla recitazione quando aveva appena 4 anni, dopo aver visto “Gilda” in televisione. Rita Hayworth, protagonista della pellicola, le ha fatto un’impressione stupenda e ha deciso che da grande avrebbe voluto essere proprio come lei.

-L’attrice si è trasferita a Roma quando era ancora molto giovane, per inseguire i suoi sogni. Ha studiato a lungo in diversi corsi di recitazione, e per mantenersi ha fatto molti lavori: baby sitter, cameriera, hostess nelle fiere, tutti impegni che le lasciavano il tempo di impegnarsi nello studio.

-Veronika è una buona forchetta. Ama la pasta all’amatriciana, ma con una piccola variante che in molti guardano con sospetto: il parmigiano al posto del pecorino. Inoltre è un’appassionata di carciofi, che consuma in qualsiasi maniera.

-Come ha raccontato a Interviste Romane, l’attrice ricorda con una risata un aneddoto molto divertente sulla sua notorietà: in autobus è stata fermata da un controllore e, non avendo il biglietto, avrebbe dovuto pagare 50€ di multa. Ma l’uomo era un grande fan dell’ispettore Coliandro e ha deciso di chiudere un occhio.

-Tra le passioni di Veronika ci sono la letteratura e la musica indie e rock. Inoltre segue molte serie tv: ha amato “Breaking Bad” e “Homeland”, mentre tra le italiane preferisce “Romanzo Criminale” e “1992”.

