Veronica Martinelli è una delle “wags” italiane, tra le mogli dei calciatori famosi nel nostro Paese. Il suo compagno di vita è Lorenzo Pellegrini, calciatore affermato classe 1996. Partiamo alla scoperta della sua storia, dalla biografia alla vita privata e al matrimonio da favola che le ha regalato la gioia di diventare mamma!

Veronica Martinelli è la moglie del calciatore Lorenzo Pellegrini, volto della Roma e sportivo tra i più noti in Italia. È nata nel 1997 e vive nella Capitale insieme al marito e alla loro splendida famiglia.

Veronica Martinelli non fa parte del mondo dello sport o dello spettacolo ed è una donna molto riservata. Tuttavia, la sua vita privata fatta di famiglia e tanto amore traspare in dolcissimi scorci sui social attraverso le bellissime fotografie che condivide soprattutto su Instagram…

Veronica Martinelli e Lorenzo Pellegrini si sono sposati nel 2018, dopo circa sette anni di fidanzamento. Le nozze sono state celebrate a Roma e dalla loro unione sono nati due figli che si chiamano Camilla (classe 2019) e Thomas (classe 2021).

Al marito ha fatto una dolcissima dedica social quando, nel 2022, hanno festeggiato il loro quarto anniversario di matrimonio: “4 anni unici e speciali , 4 anni in cui il nostro amore è diventato ancora più grande e ha dato alla luce i nostri meravigliosi figli, creando così la nostra famiglia che in quel giorno sognavamo tanto“.

– Tra le sue passioni c’è il mare.

– Ha alcuni tatuaggi, tra cui il nome della primogenita sul braccio…

– Su Instagram, dove è seguita da migliaia di follower, la si trova come Veronica Martinelli Pellegrini e condivide spesso dolcissimi ritratti di famiglia.

